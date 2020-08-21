快訊

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫搶救中

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市校園可否借宗教使用要審核 藍綠都批「找碴」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影

台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。

國民黨議員李中舉例，現在宗教自由、平等，教育局畫蛇添足還要「審核不違反教育中立原則」，如果聖誕節到了，各校舉辦慶祝活動是不是宗教活動？學生玩泰國潑水節很高興，算不算宗教活動？教育局副局長劉火欽表示，以上兩個案例是「慶典」。

李中說，有人認為是宗教活動，有人認為是慶典，那還要學校「審核不違反教育中立」？如果一貫道的成員、家長到學校教小朋友讀經，這是好事，但被解釋是宗教活動怎麼辦？多訂這一條但書是「找碴」，只要不從事政治活動就好。

教育局表示，教育基本法有規範，不是不訂就沒事。議員徐瑄灃當場查閱「教育基本法」，內文規定「公立學校不得為特定宗教信仰從事宣傳或活動」；議員李中說，法條就是「特定宗教宣傳」，教育局又在唬弄。

民進黨議員江肇國說，有人把中元普渡視為特定宗教，「鬼扯」，現在台北市都租給候選人辦競選總部成立，台中市教育局還把政治、宗教視為毒蛇猛獸，只要不偏袒任何候選人、政黨，宗教、政治其實都不應該拘限不能在校園，學校只要謹守中立原則，「政治先不要，宗教先開放」，人民息息相關活動都可在校園舉辦，「教育人員要加油」，矯枉過正。

議員林汝洲說，縣市合併後，很多民間活動都要借用學校體育館，還要學校審核？場地都不夠了，不需要再加但書。

最後主席謝明源裁示，「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」只要不得從事政治活動即可，把「宗教審核」的但書刪掉。

台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影
台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。記者喻文玟／攝影

教育局 台中市 民進黨

延伸閱讀

教學生活化 新北市2030校校有雙語課

要居檢者走去篩檢 中市衛局：他住醫院旁

看問題／民怨清運費漲 助燃中市垃圾危機

中市焚化爐換新 綠喊重做環評 環局：依法辦理

相關新聞

台中巨蛋爭議 吵媚外、山寨之外還能關注什麼？

讓台中人期待已久的台中巨蛋建築設計國際競圖，最近引來不小爭議。評選第一名的設計是由日本建築師隈研吾與台灣九典建築師事務所共組的團隊獲得，然而卻遭質疑設計圖並非原創，是隈研吾在澳洲達令港的作品山寨版。

民眾夏日吃冰消暑小心生菌數 衛生局展開稽查抽驗

炎炎夏日，民眾喜好吃冰消暑，各地衛生單位同步展開夏季現場調製冷飲冰品稽查抽驗，南投縣自今年7月1日起，展開縣內臨檢稽查4...

疫情衝擊稅收 南投縣統籌分配稅款減少1.95億

新冠疫情衝擊衛生經濟，除了企業營收減少，政府投入大筆預算推動多項紓困、振興方案，也衝擊縣府稅收。財政部最近便通知各縣市政...

中市校園可否借宗教使用要審核 藍綠都批「找碴」

台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得...

出現第二波疫情　彰縣文化場館戴口罩政策先禮後兵　

鄰國似乎出現第二波新冠肺炎疫情，彰化縣文化局自即日起，勸導進入彰化縣各縣立文化場館的民眾配戴口罩，9月4日起強制非戴不可...

永靖仲夏幸福劇院 周日小青蛙劇團登場

頂新和德文教基金會在彰化縣永靖鄉成美文化園區舉辦的「永靖仲夏幸福劇院」，8月23日晚間7時將由小青蛙劇團演出「傑克與魔豆...

「筆底寄情」畫中有詩 許雅惠用書畫說故事

台南市南區區公所大力推動藝文活動，目前正在區公所2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展，從水墨畫、撕畫到書法，展現許老...

巷內美食／高圓乾咖哩入菜 香而不膩

高圓日式食堂位於台中市豐原區，招牌不明顯，卻吸引許多消費者上門，日式甜咖哩是招牌美食，特製乾咖哩口味特別，用牛肉或豬肉搭...

彰化縣校長遴選頻傳關說 王惠美：按制度走

彰化縣國中、小學校長遴選改為只在暑假辦理一次，今年3所國小校長出缺，卻有43名校長符合調動資格，僧多粥少的情況下，多名校...

要居檢者走去篩檢 中市衛局：他住醫院旁

有網友自曝在居家檢疫期間，台中市衛生局要他走路去醫院篩檢。民進黨籍市議員江肇國昨天在市議會質疑，若有居家檢疫者外出到處走...

看問題／民怨清運費漲 助燃中市垃圾危機

台中市有3座垃圾焚化廠，以往幫外縣市處理垃圾，但隨著全市垃圾量增加，目前已無力協助外縣市，且焚化廠效能低須歲修，去化量大...

鉛超標增至29人 中市府跨局處小組持續協助

台中中醫診所病患鉛中毒風暴，受害者再添一人。台中市衛生局昨天說，盛唐、九褔中醫診所鉛中毒病患，前往醫院檢查人數共324人...

熱門新聞

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

柯文哲參加花蓮豐年祭 拒答民眾黨進軍花東提問

中捷藍線設站 不分黨派要求沙鹿正英路口設站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。