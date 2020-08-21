中市校園可否借宗教使用要審核 藍綠都批「找碴」

台中市議會今天召開法規委員會，其中審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，教育局要加註「但書」，單純借用場地的宗教活動，經學校審核不違反教育中立原則，不在此限。被藍、綠議員批評畫蛇添足，只要禁止不能從事政治活動就好。

國民黨議員李中舉例，現在宗教自由、平等，教育局畫蛇添足還要「審核不違反教育中立原則」，如果聖誕節到了，各校舉辦慶祝活動是不是宗教活動？學生玩泰國潑水節很高興，算不算宗教活動？教育局副局長劉火欽表示，以上兩個案例是「慶典」。

李中說，有人認為是宗教活動，有人認為是慶典，那還要學校「審核不違反教育中立」？如果一貫道的成員、家長到學校教小朋友讀經，這是好事，但被解釋是宗教活動怎麼辦？多訂這一條但書是「找碴」，只要不從事政治活動就好。

教育局表示，教育基本法有規範，不是不訂就沒事。議員徐瑄灃當場查閱「教育基本法」，內文規定「公立學校不得為特定宗教信仰從事宣傳或活動」；議員李中說，法條就是「特定宗教宣傳」，教育局又在唬弄。

民進黨議員江肇國說，有人把中元普渡視為特定宗教，「鬼扯」，現在台北市都租給候選人辦競選總部成立，台中市教育局還把政治、宗教視為毒蛇猛獸，只要不偏袒任何候選人、政黨，宗教、政治其實都不應該拘限不能在校園，學校只要謹守中立原則，「政治先不要，宗教先開放」，人民息息相關活動都可在校園舉辦，「教育人員要加油」，矯枉過正。

議員林汝洲說，縣市合併後，很多民間活動都要借用學校體育館，還要學校審核？場地都不夠了，不需要再加但書。