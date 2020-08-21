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永靖仲夏幸福劇院 周日小青蛙劇團登場
頂新和德文教基金會在彰化縣永靖鄉成美文化園區舉辦的「永靖仲夏幸福劇院」，8月23日晚間7時將由小青蛙劇團演出「傑克與魔豆」的童話故事，民眾可免費看表演還送好康贈品。
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，成美文化園區進知名藝文表演在幸福大廳演出，讓平常忙於工作的父母，可在舒適的空間中，陪陪孩子共享幸福時光，也盼讓藝文種子在孩子心中萌芽。
成美文化園幸福大廳8月提供三場免費的藝文活動，周日小青蛙劇團演出是最終場，民眾可把握機會前往觀賞。
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