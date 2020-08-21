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「筆底寄情」畫中有詩 許雅惠用書畫說故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區區公所於2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區區公所於2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區區公所大力推動藝文活動，目前正在區公所2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展，從水墨畫、撕畫到書法，展現許老師多年來努力研習與創作的功力。

這次共展出書法作品46幅、國畫創作15幅及撕畫小品8楨，也讓南區區公所的公共空間增添書卷氣氛。許雅惠從事聽障教學37年，退休前就開始書畫研習，承蘇景炫、張添原、陳義仁等老師指導，同時參與豐蘆、古風、實相一齋等書畫研究學會，在多次聯展中透過老師的指導，以及同好間的切磋觀摩，更為精進，並獲得不少獎項。

展出的書法作品有甲骨文、金文、篆書、隸書、行草等，古文字雖艱深難懂，但加上釋文讓參觀者體會個中趣味。水墨畫多採景於熟悉的府城及台灣景點，畫中加上近體詩文，闡述畫中意境及心靈觸動，增添畫作特色。

南區區長蔡秀琴表示，公所布置了許雅惠的書畫後，呈現文雅的氣氛，細細品味中，讓1天的辛勞獲得調劑。她說，最近常看到同事或洽公市民駐足觀賞書畫作品，時而討論古文字的趣味，時而訴說畫中景點，增添了許多逸趣。「筆底寄情」許雅惠書畫展自即日起展出到11月20日止。

台南市南區區公所於2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區區公所於2樓藝術空間舉辦「筆底寄情」許雅惠書畫展。記者鄭惠仁／攝影

水墨畫 甲骨文

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