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台中藍線捷運規劃 藍綠議員都不滿

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市交通局提出捷運藍線綜合規劃專案報告，但不分黨派議員都對設站規劃表達不滿，要求變更設站地點、均衡區域發展。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
台中市交通局提出捷運藍線綜合規劃專案報告，但不分黨派議員都對設站規劃表達不滿，要求變更設站地點、均衡區域發展。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

台中捷運藍線規劃，藍綠議員都不滿意。台中市交通局20日於議會臨時會提出專案報告。路線自台中港沿台灣大道直達台中火車站，全長25.2公里。但設站不符部分藍綠議員選區所需，包括國民黨籍副議長顏莉敏、無黨籍陳廷秀、民進黨議員吳敏濟等，都要求站點設置應重視區域人口需求、腹地發展及場站開發效益。

議員認不符效益

捷運藍線共將設置19站及1座機場。依交通局的評估規劃，站點的設置考量，包括後續營運成本的估算、潛在運輸需求、站距、及未來的周邊區域發展，並將採取場站開發模式，以提高捷運的自償率。部分議員建議在台灣大道、正英路口設站，但交通局評估認為未來能服務的運量人口有限，不符效益。

顏莉敏、陳廷秀等議員對於台中藍線捷運未在台灣大道及正英路口設站，要求市府正視該區域近3萬人口的需求。交通局估計服務人數僅2、3千人，此一評估有所偏誤。該一路口是當地重要交通往來道路，且附近腹地大、易停車、又有公車轉乘，未來可配合場站進行開發，是自償性經費的重要來源。

顏莉敏指出，交通局不在正英路口設站，卻以與公車站重疊的弘光站替代，造成當地居民轉乘不便，嚴重影響附近居民權益。顏莉敏要求交通局重新規劃，改在正英路口設站。

地區未平衡發展

本身是甲安埔區域選出的民進黨議員吳敏濟則質詢說，以文心路環狀為主的台中捷運綠線即將於年底通車，以連貫海線沙鹿、清水、梧棲到台中火車站的台灣大道捷運藍線則將於明年初報中央審議，但大甲、大安、外埔地區，卻都遭到忽略，未在規劃之中，無緣設站；對地區發展不利，也不公平。

交通局長葉昭甫指出，對於議員建議是否在正英路口設站，基於該路口周邊多數仍屬保護區，目前也並無解編計畫，設站的服務人數遠不及弘光科大站。市府將強化正英路口的接駁轉乘服務，並依據周邊都市發展狀況加以滾動檢討。捷運藍綠綜合規劃報告預計年底完成，並於明年初提報中央審議。

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