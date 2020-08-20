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不再是行動支付沙漠 日月潭商家已有59家業者加入
日月潭不再是行動支付沙漠，南投縣觀光處目前正協助日月潭當地商家納入整合性電子支付，目前計已有59家業者加入，商圈同時導入電子消費券，並納入旅遊商品包裝，目前參加商家也達12家。船舶部分則以南投縣渡船遊艇商業同業公會統一簽約，統一船價避免惡性競爭。
日月潭商家表示，過去大陸客習慣使用行動支付、銀聯卡，來台灣雖然會說兌換現金交易，但不能使用行動支付，減少不少消費力道，不少商家也想申請行動支付平台，但受限於潭區周遭缺乏金融機構，店家要到外鄉鎮申辦，且一次辦一家，各有不同交易手續費，影響業者申裝意願。
考量國旅的智慧消費人口增加，不少遊客因現金不足，導致消費被迫打退堂鼓，南投縣府今年與日月潭形象商圈發展協會合作，持續協助推動店家加入電子支付，支援申請包含LINE PAY、街口支付、支付寶、微信支付以及華南銀行、台灣PAY6家系統，鼓勵日月潭店家善用行動支付的引客和回饋機制來刺激買氣。
日月潭商圈表示，目前伊達邵、水社周邊商圈已有59間店家加入使用LINE Pay、街口支付、台灣Pay、支付寶和微信支付，占全部會員160家店家的35%，協會希望配合經濟部計畫2025年行動支付的小額零售交易，能夠達到90%，但目前不少零售攤販交易金額不大，造成申辦意願不高，未來計畫爭取降低上架費用，增加旗下會員加入申辦。
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