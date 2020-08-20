議員批公車客運酒駕 中市府指涉案駕駛已離職
台中市公車客運駕駛傳出酒駕，市議員要求市府檢討現行監管客運業者的辦法。台中市交通局表示，2名涉案的駕駛員已離職，並將要求業者落實行車安全再教育。
中國國民黨籍台中市議員陳文政今天在市議會臨時會上拿出「108年台中市總決算暨附屬單位決算統計表審核報告」指出，報告中明載台中市客運駕駛有「酒精濃度超標」離譜狀況。
陳文政說，市府每年花新台幣25億元公帑補助客運業者，市民無法容忍客運駕駛有酒駕離譜狀況，要求交通局對客運管理提出確實改善方案。
民主進步黨籍台中市議員賴佳微表示，日前還有客運駕駛向乘客比中指的情況。
賴佳微說，市府針對客運業者的評鑑報告，應公布在市府網站，透過公開透明的方式提供市民檢驗。
台中市政府交通局指出，關於客運公司駕駛員違反行車規定，經查駕駛員在出車前，酒測皆合格，但後續卻有酒精濃度超標情事，依法開罰外，2名涉案的駕駛員皆已離職。
台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中市每年皆有辦理市區汽車客運業營運與服務評鑑計畫，已將業者發車及服務狀況納入評鑑指標，業者若有服務欠佳情形，將影響評鑑成績，督促業者確實改善。
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