搶戶外教學商機 南投旅宿業前進校長會議推教案

南投縣109學年度第1次中小學校長會議今在埔里暨大附中登場，縣府觀光處瞄準戶外教育商機，同時邀請縣內觀光產業共同辦理「戶外教育嘉年華暨借問站行銷計畫」，主動出擊推廣場域及課程教案，爭取各級學校一年2次的戶外教學。

縣府指出，教育部公告學校每年應舉辦2次戶外教學，為爭取各地學校到南投旅遊去年起就積極整合縣內觀光產業和旅宿資源，討論提出課程方案及教案，並將資訊統一上架至網路平台「南投縣戶外教育資源網」供全國各級學校查閱。

副縣長陳正昇說，南投縣是觀光大縣，有許多優質的戶外教育場域，而為爭取戶外教學商機，並提升縣內觀光產業對於12年課綱的認識，縣府陸續舉辦2次工作坊，透過現場輔導訪視，協助業者調整並產出符合學校需求的課程教案。

而為加深縣內校長和主任對縣境內戶外教育場域的認識，觀光處更看準今在暨大附中登場的「南投縣校長會議」號召縣內旅宿業、觀光工廠、觀光遊樂業、公營風景區、休閒農場及休閒農業區設攤，舉辦「戶外教育嘉年華暨借問站行銷計畫」。

國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園、妮娜巧克力夢想城堡、南投稅務出張所、采棉居寢飾文化舘等33家公私旅宿單位設攤展示，向各校代表說明自家戶外教育產出的課程教案，爭取戶外教學機會，並推廣借問站服務。