藍線市府到秋紅谷設地下街？ 市府：可預留空間再評估

台中市交通局指出，捷運藍線綜合規劃報告預計明年初提中央審議，多位議員建議在部分路段設置地下街，繁榮地方。另有議員擔心，未來捷運施工進入黑暗期，市府應超前部署不要讓台中最熱鬧的台灣大道沿線經濟也進黑暗期，也有議員指出，大甲大安外埔地區沒有任何捷運經過，變次等公民。

台中捷運藍線規劃行經台灣大道，沿線經過台中市重要的政經中心，路線西起台中港，往東延伸連結沙鹿火車站、靜宜大學、弘光科大、東海大學、醫院、百貨商圈、市政府、台中火車站，東到台糖生態園區，全長約25.2公里，共設19座車站，包括高架車站7座、地下車站12座。

議員陳淑華認為，捷運藍線地下化的路段，市政府站應向西往惠中路、惠來路到捷運藍線秋紅谷站，應規劃設置地下道、設置地下街商場，創造捷運場站最大價值。

葉昭甫說，未來採明挖覆蓋施工時，可預留地下街空間設置彈性；另地下商店街設置，須評估市場需求，避免形成投資浪費及長期營運負擔，未來將視台中市整體都市規劃，創造捷運場站最大價值。

議員黃守達指出，捷運藍線於綜合規劃階段變更路線，卻未考慮到台灣大道的交通狀況，未來捷運開始動工，勢必造成台灣大道大塞車。屆時施工交通黑暗期將導致舊城區進入經濟黑暗期，市府應及早規劃應對方案，將施工帶來的衝擊降到最低。

議員吳敏濟表示，捷運綠線預定年底通車，其餘藍綠紫橘4條捷運線及台鐵捷運化的紅線均與甲安埔無緣，市議員吳敏濟20日指甲安埔不應淪為次等市民，被摒除在捷運路網之外，橘線應延長到甲安埔。