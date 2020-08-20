中捷藍線設站 不分黨派要求沙鹿正英路口設站

台中市政府提出捷運藍線綜合規劃報告，當地民意強烈反映要求在沙鹿台灣大道與正英路口設站，但市府未採納。市議會今舉行臨時會，藍綠及無黨籍議員要求市府應正視此事，以免招來民怨。交通局長葉昭甫說，交通部只核定「路廊」是台灣大道，並未明定設站地點，交通局會滾動檢討。

議員楊典忠指出，行政院核定版本的捷運藍線，捷運機廠設在台中港，沙鹿火車站共構全都變了樣，造成市區進入沙鹿間超過4公里沒有捷運站「市府根本是在乾坤大挪移」他要求市府應儘速照政院版規劃開工，不要耽誤台中城市發展。

交通局長葉昭甫說，台中港務公司願意提供的機廠用地位置對捷運藍線經費要增加200億，造成捷運藍線可行性計畫無法執行，所以市府才會在沿線提出龍井可行設置方案，因為綜合規劃下一步就要做設計，如果港務公司無法確認市府提出的承諾事項，市府就有可能指定目前規劃的龍井，若港務公司可以配合市府推動的計畫，我們也可以來一起努力，這些問題都將在未來交通部綜合規劃審議中討論。

議員陳廷秀指出，市府綜合規劃都沒有三鐵共構的相關設計，對民眾很不方便。他認為，藍線在正英路口須設站，因此處是台灣大道出入人口最頻繁的要道、腹地廣大、停車方便，設站後可規劃接駁公車及IBIKE、透過聯合開發成為自償性經費的重大來源。

副議長顏莉敏針對市府未在人口稠密的台灣大道正英路口設置B4站十分氣憤，並表示專案報告評估設僅增加服務約2400人，當地近3萬人口而言，嚴重低估，強烈要求市府能正視地方民意，慎重考量站點規劃。

楊典忠當場質問，捷運藍線計畫都是市府提出，經行政院核定完成，為什麼市長換人就做這麼大改變？葉昭甫說，軌道建設從可行評估到綜合規劃、基本設計、細部設計，才會到工程發包，每個階段都有必需要做的工作，中央核定是核定台灣大道「路廊」核定「站位」。

交通局長葉昭甫表示，沙鹿正英路口周邊800公尺的服務範圍內，約有一半以上為「不可開發保護區」所涵蓋的住宅區又有相當程度與弘光科技大學站重疊，對服務人口及營運效益較有限，市府將依據周邊都市發展及開發計畫進行滾動檢討。