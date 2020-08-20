邱建富轟採檢爭議 王惠美：檢疫過程依中央規定

彰化縣政府衛生局採檢無症狀居家檢疫者引發爭議，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天炮轟彰化縣長王惠美，王惠美則說，縣府沒有網軍，也不敵網軍，檢疫過程完全依照中央規定。

美國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，一名長居美國的台籍少年回台探親，沒有症狀卻在居家檢疫期間由彰化縣政府衛生局採檢，確診罹患武漢肺炎，引發外界質疑居家檢疫者沒有症狀為何要採檢，中央流行疫情指揮中心也請政風單位調查。

民進黨彰化縣黨部今天召開「王惠美縣長踹共」記者會，縣黨部主委邱建富說，王惠美荒唐行為除可能造成防疫破口，竟還見獵心喜與國民黨共同打擊中央防疫威信，趁機製造中央與地方防疫對立不同調，且還有臉「嗆聲」中央政府，嚴重傷害彰化餐飲、旅遊業商機。

邱建富表示，中央雖沒規定無症狀者不能篩檢，但問題出在居家檢疫者如何前往篩檢，依規定自國外返國且在機場無症狀者，進入檢疫期間，是不能與他人接觸，彰化縣政府明顯帶頭違反規定。

邱建富說，也希望檢調單位介入，了解縣府是否圖利特定檢驗單位，及執行篩檢單位的遴選標準，支持中央一併將王惠美調查清楚。

王惠美透過縣政府新聞處表示，檢疫過程完全依中央防疫規定，可由個案家屬載到醫院，由檢疫路線進入，不會與他人接觸，或搭防疫車隊、自行安排專用小客車、救護車。從疫情開始至今，就是依中央標準進行。

王惠美說，精準篩檢是屬於社區監控正常程序，彰化縣衛生局沒有經手經費，全由醫院向衛生福利部申請，所有案例都在電腦上，衛福部應該每個案例都看得到，縣府謹守財政紀律，「沒有網軍，也不敵網軍」，但做民調有70%民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。

整件事發生後，彰化縣衛生局長葉彥伯被「肉搜」發現也是社團法人台灣篩檢學會理事長，這個頭銜遭網友「影射」。對此，王惠美指出，葉彥伯擔任篩檢學會理事長，最主要是針對癌症及慢性病，與肺炎病毒篩檢無關，請不要因葉彥伯有此職稱就抹黑人格，這對葉彥伯非常不公平。