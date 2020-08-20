蔡其昌爭取2000萬 改善大甲地區路平孔蓋調整

立法院副院長蔡其昌今天和內政部營建署副署長吳宏碩、台中市議員施志昌、大甲區公所和多位里長會勘大甲區道路改善工程，爭取2000萬元經費，將改善大甲街區道路鋪平，也研議人行道設置與管線下地可行性。

台中市大甲區中山路一段、順天路和新政路為大甲街區內主要交通幹道，有多條公車路線行駛。道路久未全面刨鋪維護，已有嚴重龜裂破損、坑洞及孔蓋遍布情形，道路平整度不足，不利行車安全及舒適性；路線兩側商家、機關多，如大甲區公所、文昌國小、第二公有零售市場及城隍廟等，行人往來步行者多，路口安全及暢行性有待加強。

蔡其昌表示，讓用路品質提升，生活環境更加友善，是他不斷努力的目標。這次爭取到中央2000萬元預算，除了路面重鋪外，也一併進行孔蓋調整、建置路口無障礙坡道、繪製高防滑係數標線並規畫自行車停車空間，讓大甲市容更加進步，地方就會越來越繁榮。

施志昌表示，感謝蔡其昌副院長爭取中央經費挹注，大甲市區道路早期規劃並未設置人行道，天空上更佈滿著蜘蛛網般的電線、網路線、第四台纜線等，後續將與里長持續研議取得地方共識，讓居民行的安全，將天際線還給大家，讓市容變得更美更整齊；副署長吳宏碩表示，若地方順利取得共識，營建署將會大力支持人行道設置及管線下地計畫進行。