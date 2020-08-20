彰縣裁併小校 縣長今宣示：繼續執行但專案處理

彰化縣政府今天在二林文化教育園區召開「彰化縣109學年度第一學期中小學校務發展會議」，縣長王惠美要求全縣校長按照制度行事，校長遴選別找關係，「有太多關係最後變成沒關係」，別透過民代挪用有既定用途的補助款，「犧牲別人，成就自己。」對整體建設都不好。

二林鎮中正國小直笛隊吹奏迎賓樂曲揭開會議序幕，接著王惠美頒獎表揚過去一年辦學和競賽績優的學校校長。王惠美致詞結束，幽默說「這是教育處的官方致詞稿，寫得中規中矩。」台下校長爆出笑聲，她正色開始說校長遴選、建設工程款、小校裁併、有機食材午餐等事務。

「各位了解我吧？辦理公務一切公平、公開、公正。」王惠美說，彰化縣立學校校長遴選改為一年一次，按照辦學績效、績分等項目考評，她認為辦學經驗很重要，小學校校長申請調到大型學校不是不可以，但請按照制度走，不要找一堆關係來講，「你有關係，人家也有。太多關係最後變成沒關係。」

王惠美提到部分校長透過民意找教育部等中央單位勘察學校建設，中央通知補助，補助款卻是原本就要給彰化縣政府，而且已經排定學校和軟硬體工程項目，「如果校長真要找民代和中央幫忙，就請中央額外給經費，不要挪動別所學校的經驗。」

再談到小校裁併問題，王惠美說，小校一班5、6名學生，同儕競爭力不足，小校裁併是各縣市研議和執行的趨勢，並非彰化縣獨有，未來縣政府將專案辦理裁併校，將適當補助交通等經費讓小校學生轉學大校求學。

王惠美講到學校有機食材午餐，彰化縣是農業大縣，全力栽植有機和健康的食材，縣政府將增加有機食材供應天數，每周至少一天，讓學生吃得健康營養。