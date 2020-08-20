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竹山鎮獲撥交山區長照專車 解決偏遠山區長者交通不便

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所上午獲得衛福部新購山區長照專車1輛，以定時定點定線方式，行駛鎮公所至桶頭沿線。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所上午獲得衛福部新購山區長照專車1輛，以定時定點定線方式，行駛鎮公所至桶頭沿線。記者黑中亮／攝影

都市人很難理解偏鄉居民外出之苦，竹山鎮幅員廣大，特別是各偏遠山區社區長者交通不便，竹山鎮公所在中部執行長蔡培慧幫忙下，順利向衛生福利部爭取長照山區接駁車，上午終於通過撥交，今天上午在鎮公所廣場舉行通車儀式，9月1日起，就可以開始行駛接駁老人去社區活動。

竹山鎮長陳東睦指出，鎮內桶頭、瑞竹、坪頂、鯉魚、福興、德興、大鞍、車店仔8個社區地處偏遠，為讓長者能克服山區交通不便，走出家門到社區互動，終於獲得衛福部的同意，新購竹山山區長照專車1輛，以定時定點定線方式，行駛鎮公所至桶頭沿線，讓各山區社區資源共享。

竹山鎮公所表示，這台接駁車服務範圍包含，主線每周一至周五由起點站鎮公所出發沿線接送至終點站桶頭社區，再由桶頭接續出發至各支線單程接送至桶頭上課共餐，下課再沿線途經車店仔、福田、福興、瑞竹依序送返，最後車輛回到公所；另有3條支線分赴坪頂社區、鯉魚社區、鯉南社區載送長者至桶頭巷弄長照站。

可以申請乘坐接駁的民眾長者，需經長照管理中心評估或聘請外籍看護工提供照顧的失能長者，以及使用住宿式機構服務的失能者，也包括實施區域內65歲以上老人或55歲以上原住民等，只要符合其一都可以搭乘。有意申請請聯絡竹山鎮公所社會課，電話0492642175。

竹山鎮公所上午獲得衛福部新購山區長照專車1輛，以定時定點定線方式，行駛鎮公所至桶頭沿線。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所上午獲得衛福部新購山區長照專車1輛，以定時定點定線方式，行駛鎮公所至桶頭沿線。記者黑中亮／攝影

長照 外籍看護 原住民

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