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環保署與弘光科大辦惜食夏令營 高中職學零廚餘料理

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
環保署和弘光科大舉辦惜食夏令營，60名高中職學生學習珍惜食物。圖／弘光科大提供
環保署和弘光科大舉辦惜食夏令營，60名高中職學生學習珍惜食物。圖／弘光科大提供

環保署去年統計全國廚餘回收量超過50萬公噸，用廚餘桶堆疊起來約1萬1300座台北101的高度，為扎根推廣惜食不浪費食物的環境教育，弘光科技大學承辦環保署2020年「新星相惜」惜食夏令營，各地高中職餐飲科的60名學員挑戰零廚餘料理，學習不浪費食物法，成為推廣惜食種子。

惜食夏令營先播放「吃多少點多少、下一代沒煩惱」的惜食宣導片，讓學員了解為什麼要珍惜食物。環保署技正温修慧參加開幕式時告訴學員，全世界約有三分之一的食物被丟掉，有的在運送過程壞，有的在料理過程丟了，有的則是吃不完浪費，她勉勵未來可能當廚師的學員從源頭努力，做到廚餘減量、珍惜食物，把惜食經驗帶回學校及傳遞出去。

弘光餐旅管理系主任吳胤瑱表示，夏令營課程設計多元，請舞春食農工作室共同創辦人陳其農、台灣全民食物銀行理事長古碧玲分別主講「提升惜食認知、國際生態與品味」、「綠色飲食相談室」議題，教導學員惜食的基本觀念，和綠色餐飲的分享與行銷，安排學員到廻鄉有機生活農場參觀了解食材，加入惜食料理實作課程，邀請網紅廚師Fred分享惜食概念，讓學員分組採買食材烹煮，學習計算浪費食物產生的成本。

吳胤瑱親自示範惜食料理教學，包括法式脆皮鱸魚、麵包丸子魚湯、香煎野菇雞、紅蘿蔔湯，每一道菜的食材完全不浪費，削下來的馬鈴薯皮，拿來當作濃湯勾芡的原料，蘑菇碎片、雞骨頭、蘿蔔皮則拿來熬煮高湯，學員大開眼界。

學員李彥蓓表示，看到老師示範把魚骨、雞骨頭、馬鈴薯皮變成美味佳餚，受益良多，尤其到農場參觀，知道農民種植的辛苦，更明白食物的珍貴，不要浪費食物；柯姓學員說，想要學習學校以外更多的東西，看到有很多人無法吃飽，更要學習善用食材，把能入菜的均拿來烹煮，吃東西也不要浪費。

弘光科大餐旅系主任吳胤瑱，示範零廚餘料理。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系主任吳胤瑱，示範零廚餘料理。圖／弘光科大提供
環保署和弘光科大舉辦惜食夏令營，60名高中職學生學習珍惜食物。圖／弘光科大提供
環保署和弘光科大舉辦惜食夏令營，60名高中職學生學習珍惜食物。圖／弘光科大提供

廚餘 夏令營 環保署

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