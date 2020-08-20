自來水公司施工 8/22~23中市西丶南屯停水23小時

台灣自來水公司第四區管理處推動「工業區加壓站配水池檢測作業」預計8月22日上午8點至23日上午7點停水 23小時，範圍是部分西屯、南屯等區，包含安和路、忠勇路以西、台灣大道四段以南、向上路五段以北、大同街及順和九街以東等地，如遇豪雨順延辦理，小雨照常施作。

台中市政府經發局表示，停水里別包含西屯區福中里、福恩里、部分福和里、部分協和里，及南屯區寶山里、部分文山里(台灣大道四段以南、安和路、忠勇路以西、向上路五段以北、大同街、順和九街以東)影響戶數約4230戶。

經發局指出，自來水公司規劃設置7處臨時取水站，並提前通知停水區域的里辦公室、地方民意代表、大用水戶、綜合醫院、台中工業區服務中心及廠商協進會等單位。

自來水公司第四區處表示，停水期間各服務處所將配置專人提供諮詢服務及送水協助。7處臨時取水站可至網站(https://www4.water.gov.tw/02_news/news_A_con.asp?no_g=11363)查詢。

經發局強調，停水期間，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，確保自來水公司如期完工，降低民眾不便。提醒市民及早儲水備用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過熱損壞；恢復供水後，請將抽水機排氣閥打開排氣，避免空氣阻塞無法進水。初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水；另管線末端或巷弄區域，將延後2小時恢復供水。