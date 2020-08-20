快訊

疑與妻口角…載一家四口失控撞超市 釀妻死2幼兒輕重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨革實院副院長丶台中市議員黃健豪酸，地方做太多防疫會被送政風調查。圖/取自黃健豪臉書
國民黨革實院副院長丶台中市議員黃健豪酸，地方做太多防疫會被送政風調查。圖/取自黃健豪臉書

彰化衛生局超前部署篩檢，意外檢出一名從美國返台的無症狀確診者，驚動疫情中心指揮官陳時中下令政風調查。台中市國民黨議員黃健豪説，昨有議員罵台中市追加預算裡面，防疫是零元！他説，防疫現在是中央一條鞭，做什麼都要等陳時中說了算，如果多做了什麼「到時候也被送政風調查怎麼辦？」

黃健豪是現任台中市議員兼國民黨革命實踐研究院副院長。他説，彰化縣衛生局跑去驗了一個美國返台人士，結果驗出是無症狀感染者。陳時中部長說要讓政風去調查衛生局長，怎麼可以去驗無症狀的人，黃說果然「解決問題最快的方式，就是解決提出問題的人。」

台中市議會昨審下半年追加預算50億，黃健豪表示，民進黨議員駡市政府「完全沒有編防疫預算」實際上，這次追加預算多數都是中央政策的地方配合款，這些配合款裡面，中央政府就沒有提列要地方配合的防疫預算阿！

因為不管是防疫或紓困，現在中央政府是用特別預算，由中央政府統籌處理。至於地方防疫工作，目前還是由年度本預算支出。

黃健豪也説，依彰化縣衛生局的例子，如果地方政府多做了什麼，是不是也要被送政風調查？

黃批，指揮中心居然宣布，一般旅館也可以接居家檢疫的旅客。完全看不懂指揮中心的用意，有潛在感染風險的人，可以入住一般旅館，那何必還要「居家檢疫？」

結果昨天下午又改回特定旅館了，相比之下「小明」能不能入台的新聞稿要回收9個版本才能定稿「這次有進步。」

衛生局 台中市 陳時中

延伸閱讀

政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

三度隔空交鋒！陳時中：掌握篩檢情況 葉彥伯：疫調是地方權責

聯合報社論／蘇貞昌和陳時中官氣逼人，謙卑呢？

18歲以下陸生可入境 父母可陪同需採檢

相關新聞

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

彰化衛生局超前部署篩檢，意外檢出一名從美國返台的無症狀確診者，驚動疫情中心指揮官陳時中下令政風調查。台中市國民黨議員黃健...

台中升格首見 追加減預算收支平衡未舉債

台中市升格後每年追加減預算平均短絀16億元，都靠舉債，昨市府提出本年度追加減預算，財政局長羅仙法說，這是台中首次歲出歲入...

自來水公司施工 8/22~23中市西丶南屯停水23小時

台灣自來水公司第四區管理處推動「工業區加壓站配水池檢測作業」預計8月22日上午8點至23日上午7點停水 23小時，範圍是...

政風處長風波議會交鋒 盧秀燕：靜待法部協商

台中市政府新任政風處長詹政曇風波，中市議會昨開會時，由副處長許金來列席備詢，藍、綠陣營議員為此攻防。綠營議員以維護議會尊...

台中議會退回花博決算 審計處：不能退

台中市議會昨天審議2018年世界花博決算，藍、綠議員都認為台中審計處未針對花博預算鉅額虧損釐清原因，沒善盡預算監督功能，...

塑膠回收場大火飄臭 彰市抗議

近來資源回收場火警頻傳，昨彰化市茄苳路塑膠資源回收場凌晨傳出大火，現場都是易燃物火勢一發不可收拾，烈焰與濃煙直竄雲霄照亮...

台灣好行遊南投 清境、東埔2路線也上路

遊客前往清境賞星、東埔泡湯不再路途遙遠，台灣好行清境與東埔兩路線通車；南投縣府並表示，將「清境線」、「東埔線」加「溪頭線...

中市社宅首間 南屯托嬰中心詢問度破表

台中市政府社會局推動第一間社會住宅的公設民營南屯托嬰中心本月24日起開放登記，預計收托36名0到2歲嬰幼兒，若報名人數過...

普度做愛心！鹿港天后宮首度合作電商 物資捐社福機構

農曆七月，鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，鹿港天后宮為蝦皮購物用戶提供「普度即買即拜」服務，物資將捐給慈善團體包括財團法人老五老基金會及財團法人華山基金會...

陳文茜攜手鋼琴家陳瑞斌 七夕台中音樂會朗讀詩詞

台中市文化局、財團法人台中巿文教基金會共同辦理，邀請文茜世界周報主持人陳文茜、國際知名鋼琴家陳瑞斌攜手策辦的《陳文茜VS...

法務部令地檢署覓地設公托 檢察官傻眼：我辦案怎變辦幼兒園？

中央推公托及「零歲到6歲政府養」社會福利，彰化、南投、苗栗等地檢署都接獲法務部指示要覓地設公托服務，彰化地檢署表示全力配...

才復辦又停辦！埔里「美人腿節」今年喊停 地方無奈

南投縣埔里鎮盛產筊白筍，13年前辦理「美人腿節」，更因美人腿公主選拔，知名度大開，連辦10年後因新鮮度不足，停辦2年，去...

熱門新聞

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

清境、東埔線特色車廂亮相 台灣好行新路線今通車

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

淡江大橋放跨年煙火 侯友宜：取代101

8大場所戴口罩 桃市24日起稽查違者開罰

新月橋月球光雕遭屁孩刻字 高管處長：要畫回家畫牆壁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。