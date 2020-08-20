綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

彰化衛生局超前部署篩檢，意外檢出一名從美國返台的無症狀確診者，驚動疫情中心指揮官陳時中下令政風調查。台中市國民黨議員黃健豪説，昨有議員罵台中市追加預算裡面，防疫是零元！他説，防疫現在是中央一條鞭，做什麼都要等陳時中說了算，如果多做了什麼「到時候也被送政風調查怎麼辦？」

黃健豪是現任台中市議員兼國民黨革命實踐研究院副院長。他説，彰化縣衛生局跑去驗了一個美國返台人士，結果驗出是無症狀感染者。陳時中部長說要讓政風去調查衛生局長，怎麼可以去驗無症狀的人，黃說果然「解決問題最快的方式，就是解決提出問題的人。」

台中市議會昨審下半年追加預算50億，黃健豪表示，民進黨議員駡市政府「完全沒有編防疫預算」實際上，這次追加預算多數都是中央政策的地方配合款，這些配合款裡面，中央政府就沒有提列要地方配合的防疫預算阿！

因為不管是防疫或紓困，現在中央政府是用特別預算，由中央政府統籌處理。至於地方防疫工作，目前還是由年度本預算支出。

黃健豪也説，依彰化縣衛生局的例子，如果地方政府多做了什麼，是不是也要被送政風調查？

黃批，指揮中心居然宣布，一般旅館也可以接居家檢疫的旅客。完全看不懂指揮中心的用意，有潛在感染風險的人，可以入住一般旅館，那何必還要「居家檢疫？」

結果昨天下午又改回特定旅館了，相比之下「小明」能不能入台的新聞稿要回收9個版本才能定稿「這次有進步。」