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普度做愛心！鹿港天后宮首度合作電商 物資捐社福機構

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，9月2日將直播普度現場。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，9月2日將直播普度現場。圖／鹿港天后宮提供

農曆七月，鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，鹿港天后宮為蝦皮購物用戶提供「普度即買即拜」服務，物資將捐給慈善團體包括財團法人老五老基金會及財團法人華山基金會，蝦皮網頁9月2日還會線上直播普度全程。

鹿港天后宮表示，每逢農曆七月傳統普度，都會有許多信眾到廟裡登記，參加由廟方統一安排普度拜拜，在祭典過後，廟方會統一安排將這些祭典物資分別送給需要的慈善單位，讓普度活動再次轉化成大愛，分享到社會的不同角落中，由於普度物資都以柴米油鹽等生活必需品為主，每年都受到慈善團體歡迎，感受到滿滿的關心。

鹿港天后宮今年還與蝦皮購物異業合作，提供蝦皮購物用戶普度的服務，消費者可於下單時在留言處備註姓名，廟方以此名字進行普度，民眾選購「買一送一」方案，每購買一個普度拜拜箱，品牌也會捐贈一個同樣商品給慈善團體，「普度不增肥」方案，在消費者下單的普度拜拜箱會於鹿港天后宮普度之後，直接捐贈給慈善團體。

鹿港天后宮表示，網路下單心意不減，在全民防疫優先下，也成為今年中元普度的新選擇。

鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，推出「買一送一」與「普度不增肥」方案。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮首度與蝦皮購物號召民眾普度做愛心，推出「買一送一」與「普度不增肥」方案。圖／鹿港天后宮提供

蝦皮購物 鹿港 天后宮

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