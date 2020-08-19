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破除鬼月迷思 大村鄉辦音樂晚會
彰化縣大村鄉公所為了破除農曆7月鬼月迷思，展現慎終追遠的精神，8月22日周六晚間將舉辦教孝月音樂節活動，大村鄉長游盛說，希望大家可以用音樂展現對生命的熱愛，及對先祖和逝去親人的追憶與敬愛。
由大西國小承辦Taiwanese Halloween音樂會將於22日晚間6時30分 起在大村後火車站廣場登場，邀請樂團演奏古典樂、爵士樂、流行音樂，曲目有 Viva la vida、 This is the moment 、 家後、 Hey Jude、let it go 、紅蓮華、 Spain、想見你 、誰、Remember me、Heal the world 以及Time to say goodbye等樂曲。
現場還有創意化妝競賽，採現場報名至22日晚間7時20分，並比賽走秀，參賽者將照片投影在電視牆由現場觀眾掃描QRCODE投票，游盛說，競賽將票選出前五名可各得二千元獎金，還有抽獎活動，歡迎大家參加這場夏日音樂盛宴。
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