破除鬼月迷思 大村鄉辦音樂晚會

彰化縣大村鄉公所為了破除農曆7月鬼月迷思,展現慎終追遠的精神,8月22日周六晚間將舉辦教孝月音樂節活動,大村鄉長游盛說,希望大家可以用音樂展現對生命的熱愛,及對先祖和逝去親人的追憶與敬愛。

由大西國小承辦Taiwanese Halloween音樂會將於22日晚間6時30分 起在大村後火車站廣場登場,邀請樂團演奏古典樂、爵士樂、流行音樂,曲目有 Viva la vida、 This is the moment 、 家後、 Hey Jude、let it go 、紅蓮華、 Spain、想見你 、誰、Remember me、Heal the world 以及Time to say goodbye等樂曲。