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人生最後1哩路我做主！台中衛生局直播分享病人自主權利法

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
臉書「台中市衛生局健康小衛星」粉絲團「我的保健室：曾醫師聊聊日」由衛生局長曾梓展（左）邀醫師朱為民（右）分享病人自主權利法。圖／台中市衛生局提供
臉書「台中市衛生局健康小衛星」粉絲團「我的保健室：曾醫師聊聊日」由衛生局長曾梓展（左）邀醫師朱為民（右）分享病人自主權利法。圖／台中市衛生局提供

「早知道就大聲說我要簽！」台中市衛生局今天在臉書「台中市衛生局健康小衛星」粉絲團直播「我的保健室：曾醫師聊聊日」，由衛生局長曾梓展力邀台中榮總家醫部醫師朱為民，透過互動遊戲以及臨床故事，分享病人自主權利法及預立醫療照護，教導網友迎戰人生最後的期末考。

朱為民說，病人自主權利法目的為保障病人有知情選擇與決定的權力，並針對五大類臨床條件病人可透過預立醫療照護諮商，事先立下書面的預立醫療決定，選擇接受或拒絕醫療，保障病人在意識昏迷、無法清楚表達時的善終意願，貫徹醫療自主權。

朱為民呼籲，每個人都會面對生死的決定，民眾可以透過預立醫療，及早思考和決定未來善終意願，讓生命更有尊嚴，也可免除家人代替發聲、抉擇生死的心理重擔，為自己生命做主。

曾梓展說，台中市有19家預立醫療照護諮商機構，民眾可向諮商機構預約並與專業醫療團隊商討預立醫療決定的內容，衛生局也積極輔導各醫療院所成為預立醫療照護諮商機構，提供市民服務的可近性。

衛生局說，台中市預立醫療照護諮商機構名單，可至衛生局網站點選「專業服務」項下「醫事管理」，進入「預立醫療照護諮商專區」查詢。

衛生局 台中市 病人自主權

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