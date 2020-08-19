陳文茜攜手鋼琴家陳瑞斌 七夕台中音樂會朗讀詩詞

台中市文化局、財團法人台中巿文教基金會共同辦理，邀請文茜世界周報主持人陳文茜、國際知名鋼琴家陳瑞斌攜手策辦的《陳文茜VS.陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會：向防疫英雄致敬》，8月25日晚上7點在太平屯區藝文中心演藝廳演出，這場演出也將透過線上直播與熱愛音樂的巿民朋友共同聆賞，同時開放部分民眾索票。

文化局表示，《陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會：向防疫英雄致敬》8月21日早上10點起開放觀眾索票，地點屯區藝文中心、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、纖維工藝展演中心等4處，各提供100張票券，供喜愛陳文茜、陳瑞斌表演的市民免費索票，每人限量2張，送完為止。

鋼琴演奏家陳瑞斌（Rueibin Chen）是已故俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）唯一的亞裔弟子。他被譽為有「天使手指」的彈奏技巧，今年特地在七夕為台中帶來一連串大家耳熟能詳與「愛」有關的鋼琴曲目，包括電影似曾相識的插曲以及蕭邦小夜曲等等，搭配上陳文茜動人嗓音，朗讀中外經典詩詞，這場音樂會也有線上同步直播。

文化局長張大春表示，今年因新冠肺炎疫情影響，藝文產業受創劇烈，3月份率先推動「藝文紓困3+2」，日前再加碼推出「藝文紓困2.0」，包含「場館相挺免費使用、邀演相挺撫慰人心、街藝相挺藝起加油、創作相挺表演升級」4項撫慰人心的相挺措施。

《陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會：向防疫英雄致敬》若未索取到票券的民眾，可同時間透過「台中文化小尖兵」臉書粉絲團直播欣賞，網址：https://www.facebook.com/TaichungCulture。