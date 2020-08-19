法務部令地檢署覓地設公托 檢察官傻眼：我辦案怎變辦幼兒園？

中央推公托及「零歲到6歲政府養」社會福利，彰化、南投、苗栗等地檢署都接獲法務部指示要覓地設公托服務，彰化地檢署表示全力配合，不過有檢察官覺得「很傻眼」，認為公托並非檢方專業，應是讓專業負責。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，最近的確有接到法務部指示，要地檢署在8月底前提報適當的「職場互助教保中心」地點，再由中央會同彰化縣教育處辦理場勘，並統計地檢署人員子女及有業務互動的調查站、監所、警方子女送公托的需求，未來若場地一經選定，也要由檢方主導辦理業務，不過也可委外開辦。

葉建成說，會全力配合中央政策，要設「職場互助教保中心」一班至少也要20、30人，但初步調查，彰化地檢署署內人員需求較少，因大家都會就近把小孩送附近幼兒園或國小附設幼兒園等，若要湊一班，可能要再問警方、監所等單位人員是否有需求。

彰化地檢署目前共有三方案朝盤點署內空間、向外租地、與附近國小公托結合，評估開設「職場互助教保中心」合適地點。

不過有檢察官說「檢察官不是辦案嗎？怎麼變辦幼兒園？」，這種強制配額式的要檢方辦公托實在本末倒置，托兒業務並非檢方專業，且政府早就在推動非營利幼兒園等，檢方若自行再辦公托，也是種資源浪費，地檢署人員可就近將子女送附近公托。

彰化縣教育處幼教科長施力中表示，目前彰化縣非營利幼兒園已開辦到17家，每月托育費用最高3500元，而輔導私托成為準公共化幼兒園也達99家，每月托育費用最高4500元，差額由政府補貼。

國教署去年7月起推動設「職場互助教保中心」，補助鼓勵機關企業開辦，不過至今一年彰化縣還未有單位申請，施力中說，由於非營利幼兒園和準公共化幼兒園成長多，在少子化的現今，托育機構是傾向飽合，服務也平價化。