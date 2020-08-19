才復辦又停辦！埔里「美人腿節」今年喊停 地方無奈

南投縣埔里鎮盛產筊白筍，13年前辦理「美人腿節」，更因美人腿公主選拔，知名度大開，連辦10年後因新鮮度不足，停辦2年，去年重新檢討行銷模式才又復辦，未料今年卻碰上疫情攪局，考量防疫又停辦，一波三折，地方無奈。

埔里鎮農會指出，全國茭白筍種植面積逾2000公頃，南投縣就占了近1700公頃，其中埔里鎮就達1600公頃，約占全台栽種面積的8成，每年產量則達4萬公噸，產量和面積都居全台之冠，是國內最重要產地。

而為行銷埔里在地高品質的茭白筍，縣府和農會13年前以「美人腿」為賣點辦理「美人腿節」號召全國「美腿」參戰的「美人腿公主」選拔，由優勝者擔任代言人行銷，成功打響「埔里美人腿」名號，也成地方代表性賽事，但3年前停辦。

農業處表示，美人腿節一連辦了10年，新鮮感漸失，3年前與農會討論，且經多方考量決議停辦，直到去年重新檢討行銷模式，才有重啟辦理，除延續代表性選拔和評鑑賽，更規畫田間野餐、健走、特色美食及DIY等活動，復辦反應不錯。

沒想到，去年復辦才1年的「美人腿節」今年又傳出停辦，埔里農會總幹事洪權圻說，考量新冠肺炎疫情爆發，國內疫情入夏雖趨緩，但近期又升溫，為避免群聚，且中央補助活動經費縮水，會內討論後決定今年就不辦了。