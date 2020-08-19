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大手筆！中市府10月聯合婚禮 25輛瑪莎拉蒂當禮車
台中市政府民政局舉辦的「台中市市民暨公教人員聯合婚禮」10月18日在新市政公園舉行，聯合婚禮只辦一場，婚禮當天規畫25輛瑪莎拉蒂跑車做為禮車，總價值約一億元。
民政局長吳世瑋表示，為了讓新人擁有難忘且有別於以往的婚禮，市府今年規畫總價超過1億元的25輛瑪莎拉蒂跑車做為新人禮車，還贈送菲利浦家電成家好禮四件組及早生貴子小金鏟，抽梨山及麗寶住宿券、美腿按摩機、空氣清淨機等好禮，讓新人留下最美好的回憶。
民政局長吳世瑋表示，今年因疫情影響，聯合婚禮只辦一場，報名資格年滿20歲以上單身(未年滿20歲者，須檢附法定代理人同意書1份)其中一方設籍或工作地在台中市者。詳情可上民政局網站查詢。
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