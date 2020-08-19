當前新冠疫情不明朗 南投縣不排除停辦大型活動

針對中央疫情指揮中心將啟動政風調查彰化縣衛生局，南投疫情應變中心召集人陳正昇表示，彰化縣的超前部署將普篩民眾的作為雖太過，但也有逾越之處，只是中央做為檢疫篩選的最後把闗者，卻要求進行政風調查，似乎也過頭了，建議中央和地方都可以檢討，畢竟事實很明確定都是為了人民健康，可以不必動用政風來調查。

南投副縣長陳正昇說，萬人普篩的部分，當初會選擇在彰化進行，就是因疫情蔓延之初，彰化發生計程車司機之死的事件，出現一例致死案例後，地方政府覺得有必要，才會和台大及國藥院合作進行萬人普篩，既然事後也會將資料送給中央，中央應慎重地去了解結果，並且判斷這種普篩是否必要，而不是這麼快地公布處分。

陳正昇表示，彰化超前部署進行萬人血清抗體檢驗，儘管超越中央做這項工作，感覺上是逾越了，但中央疫情指揮中心的啟動政風調查，雖不是一般的處分，但已造成地方政府的畏縮不前，對地方百姓難以交代，讓民眾對疫情產生恐慌。

南投縣面對當前疫情不樂觀，不但境外移入案例不斷，境內出國民眾更在國外被驗出陽性，讓各地政府很難掌握預判未來的疫情的發展，在疫情不明朗下，南投縣未來9、10月相繼舉辦萬人泳渡、茶博會等大型活動，讓主辦單位展開審慎評估，不排除暫停或是延後舉辦。