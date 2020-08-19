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台中花博虧38億決算報告被退 藍綠互指審計處包庇林佳龍丶盧秀燕

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨議員指台中審計處提出花博預算，避重就輕，主張退回。記者陳秋雲/ 攝影
台中市議會國民黨議員指台中審計處提出花博預算，避重就輕，主張退回。記者陳秋雲/ 攝影

台中議會臨時會今審議2018年世界花博決算，國民兩黨議員指台中審計處未針對執行花博預算鉅額虧損，追究責任，互指包庇前市長林佳龍丶現任市長盧秀燕團隊，藍綠都主張退回決算報告。不過依預算法，決算報告一年後生效。

國民黨砲轟前市長林佳龍任內「花博無節制」總共花140億元，竟還短差38.2億，國民黨議員批台中審計處避重就輕，未追究責任。

市議員楊正中指出，花博特別預算86.75億元，還花了公務預算14.9億，共101.6億，竟還短差38.2億，議會同意市府舉債17.5億元支應。增加虧損的20.6元，前市府未辦追減，造成市庫周轉失靈，緊急由市庫調借16.8億元。楊批林佳龍團隊「違法濫權」造成市庫嚴重損失。

國民黨議員黃馨慧、黃健豪、李中及朱暖英等人對台中審計處表示不滿，指決算報告中未見審計處依法處置追究責任，全本報告避重就輕，是林市府的「把風處」要求退回花博特別決算報告。

民進黨議員賴佳微、林德宇、李天生、王立任則把責任歸於盧秀燕上任時宣布台中市民無限次數看花博免費，全球12歲以下的兒童也免費，造成門票短缺，門票收入共短收13億多元。賴佳微認為，審計處是包庇盧市府，也要求退回報告。

議長張清照裁示，退回2018花博特別決算，請審計處針對議員質疑點提出說明，調整後再送議會審議。

審計處長吳錦祥會後表示，依預算法「退回」無效，沒有這個選項。審計處已依法如期完成花博決算報告，議會須報告送達一年內即明年8月完成審議，否則自動生效。他強調，與議員一樣，站在監督市政的立場，不偏不倚。

台中市議會國民黨議員指台中審計處提出花博預算，避重就輕，主張退回。記者陳秋雲/ 攝影
台中市議會國民黨議員指台中審計處提出花博預算，避重就輕，主張退回。記者陳秋雲/ 攝影

花博 林佳龍 國民黨

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