砸3億清草屯5萬噸垃圾山 地方憂心變「底渣山」

南投縣草屯鎮內垃圾達5萬噸，中央核定3億元協助清運，今則協商討論後續去化，規劃發包民間業者、協調他縣市代燒，且每兩個月開會1次追進度，趕在2022年前移除，但地方憂心底渣回運機制若不公，恐是「垃圾山」變「底渣山」。

草屯鎮長簡景賢說，因縣內無焚化爐、他縣市拒代燒等因素，全縣垃圾量累積達10萬噸，又以草屯堆置逾5萬噸「垃圾山」最嚴重，行政院中部聯合服務中心雖向水利署爭取到3億元清運垃圾，但整體清運費用仍不足，去化方式也不明。

為加速移除草屯垃圾山，南投環保局、草屯公所今邀環保署、水利署和中部中心等單位進行工作及期程協商會議，會中初步確認，除水利署補助3億元，環保署、縣府各負擔1.3億元及7000萬元，清運總經費合計5億元，並由公所專案負責。

針對去化方式，環保署環境督察總隊科長劉俊迪說，後續以發包民間業者、協調他縣市代燒2大方向處理，現有堆置垃圾會以價格尋找業者配合處置，每日新垃圾採與友廠付費或互惠，署方會與縣府共同尋求友廠洽談合作進廠焚化處理。

南投環保局長方信雄則說，民間業者處置垃圾，爐渣不用回運；友廠代燒爐渣回運比例不一，以高雄為例，不收處理費卻要求燒1公噸得回運1.8公噸底渣，不符比例恐讓「垃圾山」變「底渣山」，中央應介入協調，並落實管考去化進度。

對此，劉俊迪說，各地縣市焚化爐進廠各有規範，中央尊重，但也會針對草屯垃圾山是專案辦理，會向相關單位爭取優惠進廠量或底渣回運機制，未來每2個月開協調會，後續會議除追蹤進度，也會對去回運底渣運用做詳細討論。