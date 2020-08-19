配合查察中藥行販售偽禁藥 南投衛生局加強稽查中

近來因中部民眾服用中醫診所開立的中藥，引起重金屬鉛中毒等事件，南投縣衛生局也加強中藥稽查，將含有硃砂及鉛丹的中藥及禁用中藥列為重點查核品項，初步未發現有購入涉案的「欣隆藥業公司」販售「硃砂」及其他中藥材等藥品，但強調查察工作已列為例行性持續查核業務，杜絕不法藥商販售禁藥成分中藥。

南投衛生局強調，中彰投為共同生活圈，於媒體揭露台中市的中藥行不法事件後，立即對縣內中藥販賣業及中醫醫療機構進行全面性稽查；而硃砂及鉛丹雖為傳統中藥，因含重金屬汞、鉛，曾造成內服中毒事件，衛生福利部已於2005年公告自同年5月1日起，禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列。

部分中藥行指出，業內早知不可用硃砂調製口服中藥方劑，若有中藥房使用硃砂純屬個人行為，且大多是非醫藥的民俗用途，並表示1斤硃砂售價只有幾百元，有些中藥房一年賣不到兩斤，光賣硃砂其實無利潤可言。