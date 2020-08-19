聽新聞
test
0:00 / 0:00
預算被批超前除疫？ 盧秀燕：中央有特別預算地方配合
台中市議會今天進行第3屆第5次臨時會，審查台中市政府本年度追加減預算，財政局長羅仙法說，這次追加減預算歲出歲入平衡，沒有新舉債「升格直轄市10年來，首次達到預算平衡」符合零基預算精神。國民黨議員楊正中說，他當了20幾年的民代，第一次看到市府追加減預算收支平衡，完全沒有舉債，顯見市府遵守財政紀律，值得肯定。
羅仙法今天報告市府本年度追加減預算編列情形，他指出，台中市升格以來，每年追加減預算平均短絀16億元，直到市長盧秀燕執政第一年，追加降到絀7億，2019年自編算第一年，今年追加減預算就收支平衡，升格10年來首見預算平衡。
審計部台中審計處今天並提出2019年總預算決算報告，審計處指出，去年度總預算入1204億9306萬、歲出決1253億4407萬，短差48.5億，近5年最低「顯示市府開源節流措施發揮成效。」
楊正中指出，2019年度預算是前市長林佳龍團隊所編，由市長盧秀燕接任執行，執行結果原預計要舉債164.5億，實際舉債是48.5億，比原預計減少舉債116億。楊正中說，媽媽市長嚴守財政紀律，該用則用、該省則省，不少大型建設開工、完工，舉債新低，值得肯定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言