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大智路將通車 台中車站周邊違規停車8月17日開始取締
台中車站旁的大智路將開通，為維護乘客及路人通行權，台中市交通局與警察局聯手出擊加強取締周邊違規停車，8月7日起展開第一波宣導期、8月17日早上8時起開單取締、8月20日起將執法拖吊，整頓車站周邊停車秩序。
交通局表示，現在已在周邊規畫機車停車空間共2400格，汽車停車空間約1200格，民眾應依規停車，維護安全方便的交通環境。
交通局長葉昭甫表示，台中車站周邊既有多處路邊及路外規畫汽、機車停車空間，包括路外停車場「舊建國市場臨時停車場」提供機車835格、汽車130格；東區「國光客運2F停車場」設置汽車138格；「南京立體停車場」汽車774格；「立德停車場」汽車150格；「忠孝停車場」汽車42格。
交通包括八德路、建國路、成功路、復興路、綠川東西街、南京路、大智路、和平街、大勇街、南京三四街、公園東路、中山路、台灣大道等路段，皆設置路邊停車格，滿足民眾需求；台中車站附屬地下停車場也設置機車1042格、汽車214格，方便民眾利用。
交通局表示，日前違停狀況已有改善，但仍有許多機車違規停放、占據道路，影響市容及人車通行，交通局與警察局已聯手進行勸導，並採取嚴格取締及拖吊排除等措施，整頓及改善車站周邊停車秩序。
交通局呼籲，駕駛人可多加利用周邊汽、機車停車場，並依規定停車，提醒大眾千萬不要貪圖一時方便，將車輛違規停放在通行空間受罰。
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