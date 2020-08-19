台中市22日停水23小時 影響西南屯逾4千戶

對於台灣自來水公司將進行「工業區加壓站配水池檢測作業」，台中市政府今天提醒，屆時西屯區及南屯區部分區域，將從22日上午8時至23日上午7時停水23小時，影響戶數約4230戶。

台中市經發局指出，自來水公司第四區管理處推動「工業區加壓站配水池檢測作業」，避免因水池滲漏浪費不必要的水資源，預計22日上午8時起停水23小時，範圍為部分西屯、南屯等區，請市民儘早儲水備用。

台中市政府經發局表示，這次實施檢測作業，停水里別包含西屯區部分福和里、福中里、福恩里（台灣大道四段以南）、部分協和里，及南屯區寶山里（大同街及順和九街以東）、部分文山里（安和路、忠勇路以西、向上路五段以北），影響戶數約4230戶。

經發局指出，自來水公司規劃設置7處臨時取水站，並已提前通知停水區域的里辦公室、地方民意代表、大用水戶、綜合醫院、台中工業區服務中心及廠商協進會等單位。水公司第四區處表示，停水期間各服務處所將配置專人提供諮詢服務及送水協助。