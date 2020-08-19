快訊

國防部稱審查不及拒立委登東沙 陳玉珍：要審100天？

直播／「台灣輸出新冠病毒」2確診？ 指揮中心進行說明

中市政風處長人事爭議 盧秀燕：靜待法務部協商

中央社 / 台中19日電

台中市政府政風處長詹政曇上任至今未布達，已連續兩週未出席市政會議，台中市議會今天召開臨時會，也未見詹政曇出席。市長盧秀燕答詢說，靜待法務部提名單一起協商。

台中市新任政風處長5日已由前台南市政風處長詹政曇低調上任，外傳中央直接跳過盧秀燕發布派令，至今市府未舉行布達典禮，每週二的市政會議，詹政曇上任後已連續兩週未出席。台中市議會今天召開臨時會，依然未見詹政曇出席，由先前代理政風處長的副處長許金來出席。

民進黨籍市議員何敏誠指出，政風處長到任至今，市府未舉行布達典禮，憂心台中市政府陷入憲政危機。

盧秀燕表示，法務部派任政風處長的人事公文沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接發給政風處及其受派任者，這是憲政的問題。依地方制度法，加上六都升格後的機制與慣例，雖派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付，因此中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

依地方制度法多年來，六都的政風、主計處、警察人事派遣一條鞭政策，由中央直接派任。

親民黨籍市議員段緯宇指出，往例都會提供3、4個人選，由市長勾選決定，而且市府團隊的作為由市長負責，此次僅提供1個人選，有違慣例，他直呼中央「太鴨霸」。

國民黨籍市議員李中指出，中央與地方要相互尊重，建議盧秀燕堅持理念，若中央派任人選不合適，可請中央多派幾個人，大家來協商。國民黨籍市議員陳政顯也說，中央與地方是夥伴關係，非敵對關係，「不是你給我什麼人就得接受」， 若執意如此，請中央政府修憲，把地方制度法休了，地方首長都改官派。

民進黨籍市議員江肇國說，「徵詢說關說，不徵詢說不尊重」，希望個人感受不要影響市政，他指出，沒有布達才能上任的問題，屆時若法務部長自行布達，場面將更難看，呼籲不要讓市政空轉。

民進黨籍市議員陳世凱表示，中央的人事派令已經下來，不管是到政風處或是盧秀燕的手上，市長可表示不想接受，但議會正式開會應要由正式的政風處長出席。民進黨籍市議員林德宇認為，市府連詹政曇請假的公文都沒有，就任意派其他人來，直呼不尊重議會。

人事處長陳杉根表示，因宣示條例規定，在就職當天即要宣布就職，除非當天有要事，才要求在3個月內就職完畢，政風處長的派任還未完成。

台中市 盧秀燕 民進黨

延伸閱讀

短評／中市政風處長人事案難了？ 一條鞭任命落伍了！

公告時間只是巧合…政治限電惹議 經部加「國際」兩字

盧秀燕：地方稅款上繳越多 統籌分配款就應多分

居家檢疫者入住旅館 盧秀燕：必須清楚分流

相關新聞

政風處長被禁足？ 盧秀燕：法務部未發人事公文給市府

台中市議會今舉行第3屆第5次臨時會，會議前民進黨議員提問新任政風處長詹政曇被「禁足」今未出席，而由副處長許金來代理到議會...

南投開辦好農堂訓練課程 幫助青年返鄉投入農業

南投縣農業處為提升農民田間經營及栽培管理技巧等專業知識，吸引青年投入農業，補助水里鄉農會、國姓鄉農會分別於8月下旬及10...

525路公車通車！台中水湳經貿串連大雅、神岡

台中市公車525路起點從台中市大雅區民生路出發，串連水湳經貿園區、中國醫藥大學水湳校區及校本部、捷運文心中清站及台中車站...

大甲芋頭疑熱和病災損嚴重 民代會勘協助農民爭取救助

最近天氣仍熱，大甲芋頭疑因天氣熱，遭遇白絹病與軟腐病損失慘重，台中市議員施志昌昨天下午和台中市農業局、大甲區公所與農民至...

清境、東埔線特色車廂亮相 台灣好行新路線今通車

今天起遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了，台灣好行清境及東埔兩路線正式通車，南投縣政府表示，縣內發展觀光最...

首座社宅公托 台中南屯托嬰中心8月24日起招生

「南屯托嬰中心」招生了！台中市社會局推動第一間設置於社會住宅的公設民營托嬰中心，預計收托36名0到2歲嬰幼兒．即日起開放...

影／咖啡果小蠹肆虐台灣 3個中學生發現防治關鍵

南投縣國姓鄉是國內咖啡最大產地，近年卻飽受咖啡果小蠹危害，致質量受損，當地北梅國中學生投入研究，意外發現能幫助果小蠹生殖...

台灣最大 台中港風機鑄件廠動土

風機鑄件廠商永冠集團投資52億元，在台中港開的風電專區設立台灣最大的海上風機鑄件廠，昨天舉辦動土典禮，朝向供應口徑10公...

南投縣籌建焚化爐 盼設綠能中心

沒有垃圾焚化爐的縣市，都在為如何處理垃圾問題頭痛。南投縣府除計畫興建焚化廠改善外，更盼籌設綠能永續處理中心，行政院中部聯...

草屯5萬噸垃圾山 將砸3億元移除

南投縣無焚化爐，每天250公噸垃圾又難委外焚化，草屯垃圾場已累積達5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。行政院中部...

台中免費小黃公車8路線 部分路段隨招隨停

台中市政府推動免費小黃公車共8條路線，預計可以服務10萬2200人次，市府更首推部分路段在無公車站牌的「庄頭」可以隨招隨...

南投6危橋 下月全部發包施工

南投縣2018年需維修橋梁176座，到去年底仍有105座橋梁未完成檢修，縣議員廖梓佑認為，橋梁是重要交通設施，縣府應盡快...

熱門新聞

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

桃市半年行人車禍18死1686傷 市警9月起全面路口大執法

台北市府不租了？ 八德監理所恐搬家

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。