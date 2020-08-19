中市政風處長人事爭議 盧秀燕：靜待法務部協商

台中市政府政風處長詹政曇上任至今未布達，已連續兩週未出席市政會議，台中市議會今天召開臨時會，也未見詹政曇出席。市長盧秀燕答詢說，靜待法務部提名單一起協商。

台中市新任政風處長5日已由前台南市政風處長詹政曇低調上任，外傳中央直接跳過盧秀燕發布派令，至今市府未舉行布達典禮，每週二的市政會議，詹政曇上任後已連續兩週未出席。台中市議會今天召開臨時會，依然未見詹政曇出席，由先前代理政風處長的副處長許金來出席。

民進黨籍市議員何敏誠指出，政風處長到任至今，市府未舉行布達典禮，憂心台中市政府陷入憲政危機。

盧秀燕表示，法務部派任政風處長的人事公文沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接發給政風處及其受派任者，這是憲政的問題。依地方制度法，加上六都升格後的機制與慣例，雖派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付，因此中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

依地方制度法多年來，六都的政風、主計處、警察人事派遣一條鞭政策，由中央直接派任。

親民黨籍市議員段緯宇指出，往例都會提供3、4個人選，由市長勾選決定，而且市府團隊的作為由市長負責，此次僅提供1個人選，有違慣例，他直呼中央「太鴨霸」。

國民黨籍市議員李中指出，中央與地方要相互尊重，建議盧秀燕堅持理念，若中央派任人選不合適，可請中央多派幾個人，大家來協商。國民黨籍市議員陳政顯也說，中央與地方是夥伴關係，非敵對關係，「不是你給我什麼人就得接受」， 若執意如此，請中央政府修憲，把地方制度法休了，地方首長都改官派。

民進黨籍市議員江肇國說，「徵詢說關說，不徵詢說不尊重」，希望個人感受不要影響市政，他指出，沒有布達才能上任的問題，屆時若法務部長自行布達，場面將更難看，呼籲不要讓市政空轉。

民進黨籍市議員陳世凱表示，中央的人事派令已經下來，不管是到政風處或是盧秀燕的手上，市長可表示不想接受，但議會正式開會應要由正式的政風處長出席。民進黨籍市議員林德宇認為，市府連詹政曇請假的公文都沒有，就任意派其他人來，直呼不尊重議會。

人事處長陳杉根表示，因宣示條例規定，在就職當天即要宣布就職，除非當天有要事，才要求在3個月內就職完畢，政風處長的派任還未完成。