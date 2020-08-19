南投開辦好農堂訓練課程 幫助青年返鄉投入農業

南投縣農業處為提升農民田間經營及栽培管理技巧等專業知識，吸引青年投入農業，補助水里鄉農會、國姓鄉農會分別於8月下旬及10月辦理「南投好農堂」課程，每班各計40小時，農民可藉由農業專業訓練時數證明，幫助農民順利申租土地、加入產銷班、設立休閒農場，成為青年返鄉務農的好管道。

農業處表示，今年因應新冠肺炎疫情，考量合宜社交距離及振興在地農產業需求，為鼓勵學員積極參與、提升專業技能，帶領學員走出教室，配合農場見習，實際將教材所學活用於田間。

南投縣長林明溱說，他曾接到許多農民反映，因法令限制，無法順利申租國有地，為協助農民，因此開辦「南投好農堂」，取得40小時農業專業訓練時數證明，並幫助農民順利申租土地、加入產銷班、設立休閒農場。也會因應各鄉鎮農產特色，教授栽培管理、施肥等專業知識，或行銷課程，確保產銷平衡，解決農產生產過剩問題。

農業處表示，希望透過實務訓練增進好學農民的農業專業知識及技術，培育對土地、生態環境及作物友善，以推動並發展具在地特色之農產業，報名資格為18歲以上、對從事農業經營有興趣的民眾，每班錄取60名，以報名繳費順序審核決定，設籍南投縣優先錄取。