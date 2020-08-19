525路公車通車！台中水湳經貿串連大雅、神岡

台中市公車525路起點從台中市大雅區民生路出發，串連水湳經貿園區、中國醫藥大學水湳校區及校本部、捷運文心中清站及台中車站等大眾運輸場站，今日正式通車營運。台中市副市長陳子敬表示，未來水湳經貿園區內的中台灣電影中心、綠美圖等建設啟用後，將能帶動另一波運量，促進大雅、神岡往返市區更便利。

陳子敬表示，525路串聯大雅、神岡及中清路沿線，強化大雅區民生路段，配合中國醫藥大學水湳校區師生進駐，超前部署提供水湳經貿園區大眾運輸服務，建立一條中國醫藥大學水湳校區與校本部之間直達公車路線，更配合先前初勘通過的捷運綠線，行經捷運文心中清站，提供捷運轉乘服務，促進台中交通更便捷。

立委楊瓊瓔說，大雅區民生路沿線的公車班次較少，但大雅、神岡人口多，往返市區交通需求多，她擔任中市副市長期間，強力建議要重視原縣、市區間的大眾運輸發展，感謝市府持續推動，促成525路通車，服務在地市民，公車設計採低底盤規劃，方便長輩上下公車。

交通局長葉昭甫指出，中國醫藥大學將於暑假後啟用座落於水湳經貿園區內的水湳校區，未來將有多期擴充規劃，進駐的師生及就診病患、家屬將有可觀的交通需求，因此市府規劃 525 路「台中刑務所演武場-社口」公車路線服務，讓民眾未來搭乘捷運或台鐵轉乘525路前往中國醫藥大學、水湳經貿園區等沿線觀光景點都很方便。