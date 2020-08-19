大甲芋頭疑熱和病災損嚴重 民代會勘協助農民爭取救助

最近天氣仍熱，大甲芋頭疑因天氣熱，遭遇白絹病與軟腐病損失慘重，台中市議員施志昌昨天下午和台中市農業局、大甲區公所與農民至現場會勘，估計部分農民損失作物達三分之二以上，施志昌希望市府能協助農民爭取災損補助；農業局表示，會盡快呈報至行政院農委會，由改良場請專家至現場會勘災損狀況後，看是否能專案處理。

大甲芋頭產銷班長紀文雄表示，今年7月到8月天氣太熱，造成芋頭的抵抗力變差，染上白絹病與軟腐病，從外面看起來外觀都很良好，直到收成時才發現芋頭得病，農民原本預期可以採收3000台斤，現在只剩下500至1000台斤。

施志昌表示，這一次的災害讓許多芋農損失慘重，他希望市府能協助農民爭取災害損失的現金救助，也希望明年市府可以補助提供健康的苗種和資材做田間消毒，幫助這一次受到打擊的農民度過難關。