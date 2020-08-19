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大甲芋頭疑熱和病災損嚴重 民代會勘協助農民爭取救助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌昨天下午找農業局等單位，勘查大甲芋頭受損情形。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌昨天下午找農業局等單位，勘查大甲芋頭受損情形。記者游振昇／攝影

最近天氣仍熱，大甲芋頭疑因天氣熱，遭遇白絹病與軟腐病損失慘重，台中市議員施志昌昨天下午和台中市農業局、大甲區公所與農民至現場會勘，估計部分農民損失作物達三分之二以上，施志昌希望市府能協助農民爭取災損補助；農業局表示，會盡快呈報至行政院農委會，由改良場請專家至現場會勘災損狀況後，看是否能專案處理。

大甲芋頭產銷班長紀文雄表示，今年7月到8月天氣太熱，造成芋頭的抵抗力變差，染上白絹病與軟腐病，從外面看起來外觀都很良好，直到收成時才發現芋頭得病，農民原本預期可以採收3000台斤，現在只剩下500至1000台斤。

施志昌表示，這一次的災害讓許多芋農損失慘重，他希望市府能協助農民爭取災害損失的現金救助，也希望明年市府可以補助提供健康的苗種和資材做田間消毒，幫助這一次受到打擊的農民度過難關。

中市農業局表示，現行農產業天然災害救助作業要點並未針對天氣炎熱造成之農業損失進行補助，現階段會盡快呈報至農委會，由改良場請專家至現場會勘災損狀況後，決定是否能專案處理農損救助。

台中市議員施志昌昨天下午找農業局等單位，勘查大甲芋頭受損情形。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌昨天下午找農業局等單位，勘查大甲芋頭受損情形。記者游振昇／攝影

農民 災損

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