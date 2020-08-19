政風處長被禁足？ 盧秀燕：法務部未發人事公文給市府

台中市議會今舉行第3屆第5次臨時會，會議前民進黨議員提問新任政風處長詹政曇被「禁足」今未出席，而由副處長許金來代理到議會備詢，質疑議會應要有尊嚴要求處長備詢。國民黨議員則批中央不尊重地方政府，一紙公文就要市長吞下去，中央應拿名單來協商，要求市長盧秀燕擇善固執。市長盧秀燕說，法務部派任處長的公文直接給政風處，未給市府，她認為此案應「與人為善」靜待法務部來協商。

市長盧秀燕表示，法務部派任政風處長的人事公文沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接發給政風處及其受派任者，所以這是憲政的問題，依照地方自治法，加上六都升格後的機制與慣例，雖派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付，因此中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，目前還存在灰地帶，希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

民進黨議員指出，現行一條鞭的單位人事任免，中央法務部與市長協商，但盧市長說這是「關說」直接派任又說是「鴨霸」議員主張，既然政風處長已上任，又沒請假，開議會就該來備詢，現在被「禁足」質疑今天市府局處長列席安排是不尊重議會，要求處長馬上來議會。

連兩周的市政會議，詹政曇也未出席，他表示靜待市長指示。

國民黨議員表示，議會不應干涉市長的人事權，前總統陳水扁想把時任台北市警察局長王卓鈞調離，市長不同意，局長還是無法調動，這就是尊重直轄市長的人事權。且慣例是中央拿名單來與縣市長協商，同意再派人。議員也主張目前沒有宣誓布達，還不算完成派任，今天不應列席。

親民黨議員段緯宇表示，市長必須負責市政成敗，中央真的有實實在在與市長溝通名單嗎？還是不給挑？他認為中央太鴨霸。