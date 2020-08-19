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清境、東埔線特色車廂亮相 台灣好行新路線今通車

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影

今天起遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了，台灣好行清境及東埔兩路線正式通車，南投縣政府表示，縣內發展觀光最欠缺的是交通不便，未來清境線由埔里發車，東埔從集集發車，加上溪頭線森林意象的三條路線，特別打造的特色車廂外，三條路線未來將各自推出超值套票，讓大家一票在手，樂遊南投。

南投觀光處表示，為了改善縣內觀光景區交通，爭取台灣好行計畫，除原有的溪頭線外，歡迎遊客到訪清境賞星、東埔泡湯，還可挑戰健行步道，針對台灣好行的新路線通車，設計特色主題車廂各1輛，未來民眾幸運搭乘到特色車廂的民眾，還可拍照上傳至粉絲專頁「樂旅南投」的專屬貼文，參與抽獎活動。

觀光處長陳志賢說，清境主題車廂是以星空主題打造，因「暗空公園」的成立吸引眾多賞星粉絲前往朝聖，讓民眾搭乘好行清境線的同時，感受唯美星空；而東埔車廂則以戶外溫泉為概念設計，帶民眾走入車廂內，即可享 受泡湯的情境；而溪頭線車廂，以森呼吸概念打造自然綠意。

台中監理所指出，南投、員林、彰化三家是中區資優的客運業者，台灣好行溪頭線不但聯合高鐵推出標準車廂對號座來回車75折及溪頭線優惠價320元超划算聯票，另清境線則與清境農場合作推出價值240元、600元的套票，搭乘好行到清境農場看綿羊、賞星。

因應清境線的通車，南投縣政府將於10月1日聯合仁愛鄉公所在清境小瑞士花園盛大舉行星空音樂會，清境小瑞士花園下午4點後可免門票入園。活動詳情請上官網http://www.rs-event.com.tw/ntbus2020/或加入「樂旅南投」粉絲團查詢。

台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，遊客前往清境賞星，到東埔泡湯健行，不再路途遙遠了。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，台灣好行將分別推出特色優惠套票。記者黑中亮／攝影
台灣好行清境及東埔兩路線今天正式通車，台灣好行將分別推出特色優惠套票。記者黑中亮／攝影

清境 車廂 溪頭

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