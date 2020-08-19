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首座社宅公托 台中南屯托嬰中心8月24日起招生
「南屯托嬰中心」招生了！台中市社會局推動第一間設置於社會住宅的公設民營托嬰中心，預計收托36名0到2歲嬰幼兒．即日起開放登記至9月4日下午4時止，若報名人數超過收托名額，9月7日上午10時抽籤，歡迎有需求家長報名申請。
社會局表示，南屯托嬰中心位在南屯精科樂活好宅（台中市南屯區保安十街1號1樓)，採日間收托，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月托育費7000元，並協助家長申請托育費用補助。
社會局提醒，設籍台中市0到2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記。8月26日、29日上午10時30分舉行招生說明會，有需求的家長請把握機會，諮詢電話（04）2355-0502。
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