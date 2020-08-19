首座社宅公托 台中南屯托嬰中心8月24日起招生

「南屯托嬰中心」招生了！台中市社會局推動第一間設置於社會住宅的公設民營托嬰中心，預計收托36名0到2歲嬰幼兒．即日起開放登記至9月4日下午4時止，若報名人數超過收托名額，9月7日上午10時抽籤，歡迎有需求家長報名申請。

社會局表示，南屯托嬰中心位在南屯精科樂活好宅（台中市南屯區保安十街1號1樓)，採日間收托，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月托育費7000元，並協助家長申請托育費用補助。