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影／咖啡果小蠹肆虐台灣 3個中學生發現防治關鍵

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉北梅國中金建成（右1）、許智逸（右3）和林世珍（左2）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉北梅國中金建成（右1）、許智逸（右3）和林世珍（左2）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉是國內咖啡最大產地，近年卻飽受咖啡果小蠹危害，致質量受損，當地北梅國中學生投入研究，意外發現能幫助果小蠹生殖力的茄鐮刀菌，提高濃度後竟從「益生菌變抑生菌」成加速死亡關鍵，提供咖啡害蟲生物防治的新方向。

北梅國中指出，國人愛咖啡，消費市場大，咖啡種植面積跟著擴大，國姓全鄉栽種面積約200公頃，居全國之冠，未料卻因氣候暖化，肆虐南部咖啡產區的咖啡果小蠹，近年向北擴散到國姓，蟲害甚至從鄉內低海拔產區，加速蔓延到中海拔。

「想要幫農民除害。」國三生林世珍說，咖啡果小蠹雌蟲會鑽入咖啡果實取食產卵，導致壞果而不能採收烘豆，但國姓咖啡不能噴農藥，農民只能眼睜睜看牠們肆虐減產，影響生計，因此和同學決定觀察牠，找出幫助農民又友善土地的方法。

只不過，研究時卻有驚人發現，許智逸說，從文獻資料中得知白殭菌可抑制咖啡果小蠹，因此採集帶白菌咖啡豆，取出使其死亡的蟲生真菌，本以為能取得白殭菌育種研究，未料經菌種鑑定，得到卻是可以提高果小蠹雌蟲生殖力的茄鐮刀菌。

根據國外研究資料，茄鐮刀菌本來就寄生在咖啡果小蠹身上，能分解胚乳轉化成養分促進雌蟲的生殖力，是幫助害蟲的「益生菌」；但他們的實驗卻顯示，茄鐮刀菌是造成果小蠹死亡的「抑生菌」，截然不同的結果，引發他們的好奇心。

金建成表示，他們解剖上千顆咖啡果實抓了逾800隻果小蠹進行實驗，並將茄鐮刀菌與白殭菌做比較，發現以高濃度茄鐮刀菌液噴咖啡豆，讓蟲體沾附長菌可誘發早期死亡，第3天致死率達5成，第10天達9成8，死亡速度遠高於白殭菌。

北梅國中校長張文嘉說，林、許、金3人花了8個月時間實驗，確認茄鐮刀菌殺果小蠹具可行性，提供咖啡害蟲生物防治或開發生物農藥的新方向，因此以此研究在全國中小學科展「生活與應用科學（二）民生與環保」拿下佳作，表現亮眼。

南投縣北梅國中學生研究咖啡果小蠹防治，意外發現茄鐮刀菌可加速其致死。記者賴香珊／攝影
南投縣北梅國中學生研究咖啡果小蠹防治，意外發現茄鐮刀菌可加速其致死。記者賴香珊／攝影
南投縣北梅國中學生研究咖啡果小蠹防治，意外發現茄鐮刀菌可加速讓牠致死。記者賴香珊／攝影
南投縣北梅國中學生研究咖啡果小蠹防治，意外發現茄鐮刀菌可加速讓牠致死。記者賴香珊／攝影
南投縣北梅國中學生發現咖啡果小蠹蟲體沾附高濃度茄鐮刀菌，長菌後加速死亡，圖／北梅國中提供
南投縣北梅國中學生發現咖啡果小蠹蟲體沾附高濃度茄鐮刀菌，長菌後加速死亡，圖／北梅國中提供
南投縣國姓鄉北梅國中許智逸、林世珍和金建成（左至右）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉北梅國中許智逸、林世珍和金建成（左至右）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影
南投縣北梅國中學生發現咖啡果小蠹蟲體沾附高濃度茄鐮刀菌，長菌後加速死亡，圖／北梅國中提供
南投縣北梅國中學生發現咖啡果小蠹蟲體沾附高濃度茄鐮刀菌，長菌後加速死亡，圖／北梅國中提供
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
台灣咖啡產區近年遭咖啡果小蠹肆虐，南投縣北梅國中學生研究以茄鐮刀菌寄生蟲體防治。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉北梅國中金建成、許智逸和林世珍（右至左）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉北梅國中金建成、許智逸和林世珍（右至左）研究咖啡果小蠹防治。記者賴香珊／攝影

咖啡 農民 暖化

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