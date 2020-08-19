快訊

柯文哲移送前北市副市長 陳景峻：政治炒作

發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

迎防疫新生活！2家營造起家建商推大樓案表現亮眼

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「恆山首恆」吸引年輕族群青睬。記者趙容萱／攝影
「恆山首恆」吸引年輕族群青睬。記者趙容萱／攝影

迎接疫新生活，台中市二家具有廿多年的老牌營造廠起家的建設公司針對年輕家庭推出大樓建案，表現亮眼。

朝陽科技大學關係企業恆山建設有26年甲級允久營造做後盾，在潭子推出「恆山首恆」，強調10年防水保固，進場三個月，銷售破五成；藏富建設以28年資歷的群暘營造起家，在北屯區推出第9案「藏富滿滿」，強調豪宅規格設計，熱銷3成。

恆山首恆協理蔡明岳說，恆山建設看好潭子有74號線、鐵路高架化，加上國4豐潭段動工中，以及國1銜接台74號等交通便利，加上科技大廠矽品、潭子加工區人口紅利，在弘富重劃區推出恆山首恆。

蔡明岳指出，恆山首恆67戶，三面臨路，近弘文中學、公園第一排，規劃24到39坪、二到三房，衛浴採光良好、空氣流通，公設豐富，規劃有飯店式接待大廳、閱讀室、KTV室、健身房、多功能星空吧、中庭與空中花園等，讓家和飯店一樣舒適。目前已購客中，自營商占50%，軍公教占15%、科技人也有10%以上。

藏富建設、群暘營造董事長鐘祖輝說，藏富建設看好北屯區有74號快速道路、台鐵太原站陸續到位後，更有廍子幼兒園、廍子國小、磊川實驗學校、東山中學等名校聚集，在太和路一段、太順五街口推出藏富滿滿。

他指出，藏富建設以營造起家，藏富滿滿以豪宅規格設計，包括建築外觀、建材都講究，規劃63戶、2至3房，其中2房坪數29坪，戶戶雙衛浴，衛浴開窗敞亮通風，讓年輕家庭也能住得寬敞舒適。

25歲二代、特助鐘子淵也參與規劃，藏富滿滿公設有多功能廚藝室、遊戲間、空中花園，另配備德國木地板、TOTO衛浴等；強打英國STUDOR排水通氣系統，平衡正負壓讓蚊蟲、穢氣避免於排水管道亂竄；頂樓戶採取中空樓板，強化隔音與隔熱。

藏富建設、群暘營造董事長鐘祖輝（左）、特助鐘子淵（右）父子聯手打造藏富滿滿。記者趙容萱／攝影
藏富建設、群暘營造董事長鐘祖輝（左）、特助鐘子淵（右）父子聯手打造藏富滿滿。記者趙容萱／攝影
藏富滿滿大樓建案，強打英國STUDOR排水通氣系統，平衡正負壓讓蚊蟲、穢氣避免於排水管道亂竄。記者趙容萱／攝影
藏富滿滿大樓建案，強打英國STUDOR排水通氣系統，平衡正負壓讓蚊蟲、穢氣避免於排水管道亂竄。記者趙容萱／攝影
「恆山首恆」吸引年輕族群青睬。記者趙容萱／攝影
「恆山首恆」吸引年輕族群青睬。記者趙容萱／攝影

幼兒園 軍公教

延伸閱讀

疾管署長分享防疫技術 透露美衛生部長驚艷

年輕．新生活基金 掌握趨勢

防疫新規定 船員核酸檢測陰性可離境

校園風雲榜／高大應化系師生 製消毒水防疫

相關新聞

影／咖啡果小蠹肆虐台灣 3個中學生發現防治關鍵

南投縣國姓鄉是國內咖啡最大產地，近年卻飽受咖啡果小蠹危害，致質量受損，當地北梅國中學生投入研究，意外發現能幫助果小蠹生殖...

台灣最大 台中港風機鑄件廠動土

風機鑄件廠商永冠集團投資52億元，在台中港開的風電專區設立台灣最大的海上風機鑄件廠，昨天舉辦動土典禮，朝向供應口徑10公...

南投縣籌建焚化爐 盼設綠能中心

沒有垃圾焚化爐的縣市，都在為如何處理垃圾問題頭痛。南投縣府除計畫興建焚化廠改善外，更盼籌設綠能永續處理中心，行政院中部聯...

草屯5萬噸垃圾山 將砸3億元移除

南投縣無焚化爐，每天250公噸垃圾又難委外焚化，草屯垃圾場已累積達5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。行政院中部...

台中免費小黃公車8路線 部分路段隨招隨停

台中市政府推動免費小黃公車共8條路線，預計可以服務10萬2200人次，市府更首推部分路段在無公車站牌的「庄頭」可以隨招隨...

南投6危橋 下月全部發包施工

南投縣2018年需維修橋梁176座，到去年底仍有105座橋梁未完成檢修，縣議員廖梓佑認為，橋梁是重要交通設施，縣府應盡快...

台糖林園大道 彰化人盼增設施

22年前，台糖公司配合環保署綠美化環境政策，在台中市和彰化縣的甘蔗農場路邊種樹，昨天邀請彰化縣二林鎮萬興、振興、永興等三...

中捷綠線站名地方熱議 市政會議今通過18站名

台中捷運綠線通過初勘，預定今年底通車，但不少車站命名引發爭議，台中市政府市政會議今天通過「台中捷運綠線場站命名訂定相關說...

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

南投縣無焚化爐，每天250公噸垃圾又難委外焚化，草屯垃圾場已累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」，行政院中部...

員林市山腳路平房拆除 居民讚路口視線改善多

彰化縣員林市山腳路二段多年前拓寬，整排房屋部分拆除後成為道路，但幾戶平房卻順勢成了「卡在」路中央的阻礙，這幾戶日前由地主...

南投105座橋梁未檢測 縣府：6座危橋9月底發包施工

南投縣2018年需維修橋梁176座，到去年底仍有105座橋梁仍未完成檢修，南投縣議員廖梓佑認為，橋梁是重要交通設施，縣府...

落葉變綠金！彰化市不焚燒改做堆肥等於1年種2萬棵大樹

落葉惱人，但如果經由回收做堆肥，也可以成為「綠金」。彰化市從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，除以堆肥製成...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。