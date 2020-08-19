迎防疫新生活！2家營造起家建商推大樓案表現亮眼

迎接疫新生活，台中市二家具有廿多年的老牌營造廠起家的建設公司針對年輕家庭推出大樓建案，表現亮眼。

朝陽科技大學關係企業恆山建設有26年甲級允久營造做後盾，在潭子推出「恆山首恆」，強調10年防水保固，進場三個月，銷售破五成；藏富建設以28年資歷的群暘營造起家，在北屯區推出第9案「藏富滿滿」，強調豪宅規格設計，熱銷3成。

恆山首恆協理蔡明岳說，恆山建設看好潭子有74號線、鐵路高架化，加上國4豐潭段動工中，以及國1銜接台74號等交通便利，加上科技大廠矽品、潭子加工區人口紅利，在弘富重劃區推出恆山首恆。

蔡明岳指出，恆山首恆67戶，三面臨路，近弘文中學、公園第一排，規劃24到39坪、二到三房，衛浴採光良好、空氣流通，公設豐富，規劃有飯店式接待大廳、閱讀室、KTV室、健身房、多功能星空吧、中庭與空中花園等，讓家和飯店一樣舒適。目前已購客中，自營商占50%，軍公教占15%、科技人也有10%以上。

藏富建設、群暘營造董事長鐘祖輝說，藏富建設看好北屯區有74號快速道路、台鐵太原站陸續到位後，更有廍子幼兒園、廍子國小、磊川實驗學校、東山中學等名校聚集，在太和路一段、太順五街口推出藏富滿滿。

他指出，藏富建設以營造起家，藏富滿滿以豪宅規格設計，包括建築外觀、建材都講究，規劃63戶、2至3房，其中2房坪數29坪，戶戶雙衛浴，衛浴開窗敞亮通風，讓年輕家庭也能住得寬敞舒適。