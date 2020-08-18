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中捷綠線站名地方熱議 市政會議今通過18站名

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政會議通過捷運綠線站名。記者陳秋雲/攝影
台中市政會議通過捷運綠線站名。記者陳秋雲/攝影

台中捷運綠線通過初勘，預定今年底通車，但不少車站命名引發爭議，台中市政府市政會議今天通過「台中捷運綠線場站命名訂定相關說明」送台中市議會審議，曾引網熱議的「水安站」將改為「水安宮站。」

台中市長盧秀燕表示，很多人對車站命名有想法，市府必須訂定規則，未來會有其他捷運路線，命名必須有統一方法，才不會亂。

台中捷運綠線有18座車站，交通局長葉昭甫表示，捷運綠線依據既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱三類作為命名原則，2018年6月公布，規劃1年時間宣導期，但議員有意見，網友也引熱議。

交通局檢討後，調整「崇德文心站」「中清文心站」「櫻花文心站」調整為主線站名在前，分別改為「文心崇德站」「文心中清站」加註「天津商圈」「文心櫻花站。」

另有多站也加上副站名「四維國小站」加註「二分埔」「南屯站」加註「文心五權西」「大慶站」加註「中山醫大」「台中高鐵站」則與高鐵系統一致，改為「高鐵台中站。」

交通局曾考慮將「水安站」改為「文心大業站」搭配副站名「水安宮站」但多位議員認為「水安站」位在南屯信仰中心水安宮前，連署要求直接改名「水安宮站」市府順應民意。

葉昭甫表示，經多次檢視及參考其他軌道縣市，順應國際化，針對部分中文站名調整及修改英文拼音系統。

台中市政會議通過捷運綠線站名。記者陳秋雲/攝影
台中市政會議通過捷運綠線站名。記者陳秋雲/攝影

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