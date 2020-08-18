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盧秀燕：地方稅款上繳越多 統籌分配款就應多分

中央社 / 台中18日電

中區國稅局長吳蓮英今天拜會台中市長盧秀燕。針對中央統籌分配款分配問題，盧秀燕建議，上繳愈多稅款給中央的地方政府，中央統籌分配款就應該多分稅款鼓勵。

財政部中區國稅局9月13日將在高美濕地舉辦「統一發票路跑活動台中場」，7月初就任中區國稅局長的吳蓮英今天到台中市政府拜會盧秀燕。

針對中央統籌分配款遭地方政府抱怨分配比例不均，盧秀燕表示，自己過去長期在立法院財政委員會，去年台中市民上繳中央的國稅約有1516億元，但台中分回來的稅收分配款卻只有約600億元，連一半都不到。

她建議，各縣市政府對中央統籌分配稅款的分配比例吵不完，一塊餅大家都相爭不下，既然中央稅收來自地方，中央就留少一點，釋出多一些讓地方分配，以台中市去年上繳中央1516億元來看，至少也要分配到750億元，這樣比較合理，也可以鼓勵各縣市政府更努力拚經濟。

另外，吳蓮英除贈送路跑T恤，也邀請盧秀燕及市民一同參與路跑做公益，吳蓮英表示，統一發票盃路跑活動為財政部的年度盛事，今年參加台中場的民眾不僅能邊跑邊欣賞濕地美景，還能捐發票做公益，捐贈3張發票即可參加活動，當天還有紀念品跟抽獎活動，物超所值，歡迎大家一起同樂。

統一發票 盧秀燕 路跑

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