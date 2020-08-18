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影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影

南投縣無焚化爐，每天250公噸垃圾又難委外焚化，草屯垃圾場已累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」，行政院中部辦公室協助縣府向中央爭取經費，國發會昨審議核定3億元辦理草屯垃圾移除作業，垃圾危機可望解除。

縣府指出，全縣每天垃圾量約250公噸，但因縣內無焚化爐，僅能委外他縣市處理，但每日處理量才70公噸，若他縣焚化爐歲修、拒收就無法外運，因此全縣垃圾已逾10萬公噸，其中又以草屯垃圾場最嚴重，已累積堆置近5萬公噸。

「到底還要臭多久？」草屯垃圾場位在國道6號旁，近5萬公噸垃圾就堆置在地面上，少部分有透過壓縮覆膜打包，其餘的則是堆積如山，垃圾高度甚至超過國道橋面，開車經過都能看見；入夜吹南風，臭味更飄到住宅區，居民忍到快崩潰。

縣府雖多次爭取向環保署反映，該署今年5月雖承諾以兩年半時間清完垃圾，但至今仍無進度，行政院中部辦公室因此介入，且協助向行政院爭取經費，協調經濟部水利署與環保署合作提報「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」修正計畫。

行政院中辦執行長蔡培慧今則赴草屯垃圾場現勘，她說，任立委期間就很關心南投縣垃圾處理問題，現在到了中辦仍持續關注，多次向環保署及相關單位爭取垃圾處理工作及設備相關經費，並積極整合跨部會協調，尋求解決垃圾問題。

行政院中部辦公室表示，經四處奔波協調，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」修正計畫昨經國發會審議核定約6億元，其中3億元經費用來移除草屯鎮垃圾，後續將由環保署督導縣府盡速啟動清理，並優化清潔隊部設施及掩埋場園區周邊環境。

南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
行政院中部辦執行長蔡培慧（前）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
行政院中部辦執行長蔡培慧（前）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
行政院中部辦執行長蔡培慧（右）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
行政院中部辦執行長蔡培慧（右）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
行政院中部辦執行長蔡培慧（右）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
行政院中部辦執行長蔡培慧（右）今赴南投縣草屯垃圾場現勘。圖／行政院中部辦公室提供
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。圖／行政院中部辦公室提供
南投縣草屯垃圾場累積近5萬公噸垃圾無法清運，形成超驚人「垃圾山」。圖／行政院中部辦公室提供

行政院 環保署 焚化爐

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