員林市山腳路平房拆除 居民讚路口視線改善多

彰化縣員林市山腳路二段多年前拓寬，整排房屋部分拆除後成為道路，但幾戶平房卻順勢成了「卡在」路中央的阻礙，這幾戶日前由地主完成自拆，居民今天說，路口視線改善很多。

員林市山腳路二段多年前拓寬，不過山腳路二段與崙雅巷、泉州巷路口一排平房卻一直「卡在路中」阻礙行車視線及安全，經協議以合理市價徵收，地主16日自行拆除，員林市長游振雄當天也透過臉書（Facebook）發文表示，「歷史性時刻，林厝釘子戶拆了」。

記者今天實地走訪，發現這排平房拆除後，路口視線大幅改善，接著循線走訪附近10多戶民宅，終於找到地主住家，一名高齡老嫗僅說，「當年不是他們不願被徵收，是政府覺得路夠寬了，所以一直沒處理，且當年每坪才收3、4萬元，最近政府要徵收，所以配合」。

地主家人昨天也由彰化縣議員賴澤民陪同表示，當年公所辦理徵收時有瑕疵，其中牽涉土地變更，需要行政單位解決，但當年鎮長不願聽意見，甚至刻意「擺爛」，讓他們淪為眾矢之的，「沒人願意當釘子戶」；賴澤民也指出，用「釘子戶」形容地主張家不公平。

不過張家平房拆除後，旁邊仍有一處僅剩水泥門柱的屋體結構，門柱下方及旁邊停著汽車，附近住戶表示，這又分屬另幾名地主所有，不過近期已和政府談妥徵收，只是款項尚未撥下，因此還沒拆除；停車的車主說，他只是租客，不了解房東為何未拆僅剩的水泥門柱。

這塊「割開」山腳路二段的土地分屬多名地主，彰化縣政府工務處長林漢斌今天說，總計畫土地徵收含地上物補償約1500萬元，後續道路工程約600萬元，他不清楚張家獲得其中多少錢；整個計畫由縣府編列經費執行，麗明營造董事長吳春山後續再捐給縣府650萬元。

談起為何長期未處理，林漢斌說，山腳路當初由交通部公路總局代管，民國102年才移給縣府，「這段期間一直未處理」，而張家等地主所持有土地屬住宅區建築用地，是合法使用，另一方面，居民則是反映阻礙交通，經變更為交通用地、內政部都市計畫委員會今年初通過，地主同意配合計畫，不能說他們是「釘子戶」。

林漢斌表示，地上僅剩水泥門柱的地主也同意徵收，待後續施作道路工程時一併拆除，未來道路中央將不再有住宅結構，道路主線通往台76線林厝交流道，另有一道右轉崙雅巷，中央規劃實體分隔島或槽化線，聽取居民意見後決定，完工後將使交通更順暢。