快訊

挺勞工！基本工資明年照調漲 月薪24000元、時薪160元

長住美國少年無症狀十天突採檢 陳時中下令政風單位調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林市山腳路平房拆除 居民讚路口視線改善多

中央社 / 彰化縣18日電

彰化縣員林市山腳路二段多年前拓寬，整排房屋部分拆除後成為道路，但幾戶平房卻順勢成了「卡在」路中央的阻礙，這幾戶日前由地主完成自拆，居民今天說，路口視線改善很多。

員林市山腳路二段多年前拓寬，不過山腳路二段與崙雅巷、泉州巷路口一排平房卻一直「卡在路中」阻礙行車視線及安全，經協議以合理市價徵收，地主16日自行拆除，員林市長游振雄當天也透過臉書（Facebook）發文表示，「歷史性時刻，林厝釘子戶拆了」。

記者今天實地走訪，發現這排平房拆除後，路口視線大幅改善，接著循線走訪附近10多戶民宅，終於找到地主住家，一名高齡老嫗僅說，「當年不是他們不願被徵收，是政府覺得路夠寬了，所以一直沒處理，且當年每坪才收3、4萬元，最近政府要徵收，所以配合」。

地主家人昨天也由彰化縣議員賴澤民陪同表示，當年公所辦理徵收時有瑕疵，其中牽涉土地變更，需要行政單位解決，但當年鎮長不願聽意見，甚至刻意「擺爛」，讓他們淪為眾矢之的，「沒人願意當釘子戶」；賴澤民也指出，用「釘子戶」形容地主張家不公平。

不過張家平房拆除後，旁邊仍有一處僅剩水泥門柱的屋體結構，門柱下方及旁邊停著汽車，附近住戶表示，這又分屬另幾名地主所有，不過近期已和政府談妥徵收，只是款項尚未撥下，因此還沒拆除；停車的車主說，他只是租客，不了解房東為何未拆僅剩的水泥門柱。

這塊「割開」山腳路二段的土地分屬多名地主，彰化縣政府工務處長林漢斌今天說，總計畫土地徵收含地上物補償約1500萬元，後續道路工程約600萬元，他不清楚張家獲得其中多少錢；整個計畫由縣府編列經費執行，麗明營造董事長吳春山後續再捐給縣府650萬元。

談起為何長期未處理，林漢斌說，山腳路當初由交通部公路總局代管，民國102年才移給縣府，「這段期間一直未處理」，而張家等地主所持有土地屬住宅區建築用地，是合法使用，另一方面，居民則是反映阻礙交通，經變更為交通用地、內政部都市計畫委員會今年初通過，地主同意配合計畫，不能說他們是「釘子戶」。

林漢斌表示，地上僅剩水泥門柱的地主也同意徵收，待後續施作道路工程時一併拆除，未來道路中央將不再有住宅結構，道路主線通往台76線林厝交流道，另有一道右轉崙雅巷，中央規劃實體分隔島或槽化線，聽取居民意見後決定，完工後將使交通更順暢。

房東 建築

延伸閱讀

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

校長調動跟著換場地 參加今年員林市潑水節別跑錯地方

搶振興券商機　員林市辦抽獎又發幸福卡免費搭公車

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

相關新聞

南投105座橋梁未檢測 縣府：6座危橋9月底發包施工

南投縣2018年需維修橋梁176座，到去年底仍有105座橋梁仍未完成檢修，南投縣議員廖梓佑認為，橋梁是重要交通設施，縣府...

員林市山腳路平房拆除 居民讚路口視線改善多

彰化縣員林市山腳路二段多年前拓寬，整排房屋部分拆除後成為道路，但幾戶平房卻順勢成了「卡在」路中央的阻礙，這幾戶日前由地主...

落葉變綠金！彰化市不焚燒改做堆肥等於1年種2萬棵大樹

落葉惱人，但如果經由回收做堆肥，也可以成為「綠金」。彰化市從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，除以堆肥製成...

南投福興農場未完成點交 縣議員要求縣府加快進度

南投縣埔里鎮福興農場旅館區第一期今年已經完工，安置30多家廬山溫泉業者，縣議員賴燕雪今天質疑，縣府開發案第二階段也將完成...

中市北屯南屯區長布達 重區交接備受矚目

台中市政府今天舉行南屯區及北屯區長布達暨宣誓交接典禮，這兩區人口分別由代理區長「扶正」真除，民政局長吳世瑋期許走出公所，...

台灣好行明新闢清境、東埔線 南投縣府將推超值套票

台灣好行在南投，原本以日月潭線、溪頭線為主，為推動縣內觀光能齊頭並進，繼先前開闢車埕線後，明天將新闢清境線、東埔線正式通...

台糖植樹有成 彰縣二林鎮環保林園大道等民眾來散步

「十年樹木，百年樹人。」台糖公司22年前配合環保署綠美化環境，在台中市和彰化縣的甘蔗農場旁邊種樹，如今綠蔭成林，台糖公司...

台中檢疫替代所杜絕混居 盧秀燕：非法民宿混居嚴取締

有縣市近期傳出有多家旅館以一般旅館身分，收容居家檢疫者入住，造成一般旅客恐慌，市長盧秀燕表示，台中市在疫情發生時，即斬釘...

中市小黃公車再升級 交局：明年增設海線4條山線2條

台中市政府推動小黃公車共8條路線，本年度預計可服務10萬2200人次，更首推部分路段「隨招隨停」更加便民。交通局長葉昭甫...

第一桶金／父親退休金 助張治本創業

新冠肺炎疫情衝擊遊覽車生意，但台中市運通遊覽車公司董事長張治本從容以對，帶領員工冷靜走出困境。他說，當年靠父親拿出60萬...

旱溪整治擾生態？水利署要辦座談

台中市推動旱溪整治的「大康橋計畫」，已完成國光橋至日新橋整治，地方爭取上游日新橋至六順路「最後一哩」整治。但有公民團體建...

埋管挖路像補丁！中市推延管路平

申裝自來水埋管挖路，卻往往造成馬路像「補丁」凹凸不平，台中市府創新推動「自來水延管路平計畫」。市長盧秀燕拿出「私房錢」第...

熱門新聞

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

柯市府日前拔北畜董座失利 董事長葉文忠今請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。