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南投105座橋梁未檢測 縣府：6座危橋9月底發包施工

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣山高水深，橋梁高達1600多座，橋梁結構是否安全攸關民眾安全。記者江良誠／攝影
南投縣山高水深，橋梁高達1600多座，橋梁結構是否安全攸關民眾安全。記者江良誠／攝影

南投縣2018年需維修橋梁176座，到去年底仍有105座橋梁仍未完成檢修，南投縣議員廖梓佑認為，橋梁是重要交通設施，縣府應盡快完成維修，確保縣民通行安全。南投縣工務處長陳錫梧說，全縣共有6座危險橋梁都已完成檢測，今年9月會全部發包施工，其他橋梁屬於護欄缺損等不影響行車或結構安全，將從固定經費中維修。

南投縣面積廣大、山高水深境，6公尺以上橋梁就有1611座，南投縣議會今天臨時會，縣議員廖梓佑針對審計室資料，前年全縣有176座橋梁需維修，去年底仍有105座仍未完成檢修，橋梁牽涉到交通和安全，縣府應從縣民的生命財產安全做考量，儘速完成檢測和修復

陳錫梧說，去年已經完成全縣危橋檢測，縣內唯一一座有立即危險性的信義十八重溪橋已經拆除，需立刻維護的橋梁，包括南投千義橋、中寮拔仔頭橋、水里民生橋、國姓永順橋、埔里永豐橋等6座橋梁將分別拆除重建或整修補強工程，已經編列1.3億元經費，今年9月底前會全部發包施工。

另外，針對集鹿大橋等10座纜線橋，也編列3000萬元檢測並維護鋼纜安全。至於其他橋梁，屬於護欄缺損、標誌缺失，不影響結構和通行安全，縣府每年編列2000萬元固定維護，並透過開口契約廠商，一旦橋梁受損或阻斷，會立即派出機具人員修復處理，確保橋梁和人車安全。

修復 埔里

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