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落葉變綠金！彰化市不焚燒改做堆肥等於1年種2萬棵大樹

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影　
彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影　

落葉惱人，但如果經由回收做堆肥，也可以成為「綠金」。彰化市從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，除以堆肥製成培養土栽培作物，且依每噸落葉的處理由焚燒改由堆肥、可減少0.982公噸的二氧化碳排放量計算，共已減少234.6噸二氧化碳排放量，等同在市區種植了2萬1420棵的大樹，市長林世賢表示將再擴大實施。

彰化市公所今天在成功公園落葉堆肥示範區舉辦落葉堆肥成果發表會，市長林世賢說，市公所積極推動垃圾減量工作，在全體市民配合下，逐年有成，除了持續加強資源回收及養豬(熟)廚餘、堆肥(生)廚餘分類外，去年度起再新增「落葉分離、堆肥利用」項目，成果顯著。

其中，「落葉分離、堆肥利用」政策，市公所清潔隊已在全市30所的各級學校校園設置了落葉與垃圾分開收集處，另社區也有12個社區發展協會申請設置落葉堆肥區，將再持續與推廣宣導落葉堆肥處理，以更大幅度提升垃圾減量的目標。

林世賢說，彰化市今年上半年運送溪州焚化廠的垃圾量為2萬2709公噸，較去年上半年減少716公噸，垃圾減量達3%，其中，落葉回收量為131公噸占減量的18.3%，而生廚餘回收量為460公噸也較去年增加48公噸，占減量的6.7%，林世賢市長表示，落葉、垃圾分開收集政策推動一年、減量有成，將持續推動及擴大實施。

「落葉分離、堆肥利用」除垃圾減量並減少二氧化碳排放量外，市公所更將落葉以堆肥方式製作培養土，以去年6月到12月枝落葉量約為108公噸，經堆肥熟成為9.4公噸的培養土，可供社區及民眾以回收品兌換方式取用，一舉兩得！

林世賢市長表示，目前生廚餘有機堆肥已開始施作，目前的製程效能每星期假日可生產2.5頓有機肥，製成率約30%，未來的落葉培養土更將結合生廚餘製成更有效能的有機肥，以提供有興趣的市民兌換使用，以強化市容的綠美化

彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影
彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影
彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影
彰化市公所推動「落葉分離、堆肥利用」政策，從去年6月起至今年7月底的落葉回收量達239公噸，以堆肥製成培養土栽培作物，成果顯著。記者劉明岩／攝影

廚餘 碳排放 綠美化

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