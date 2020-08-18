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南投福興農場未完成點交 縣議員要求縣府加快進度

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
福興溫泉農場開發案進度慢，縣議員要求加快進度。圖／南投縣政府提供
福興溫泉農場開發案進度慢，縣議員要求加快進度。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮福興農場旅館區第一期今年已經完工，安置30多家廬山溫泉業者，縣議員賴燕雪今天質疑，縣府開發案第二階段也將完成，但業者仍未完成點交，市地重劃、區段徵收也沒完成。南投縣政府表示，福興農場讓售案已經呈報內政部，目前仍在審議中，會加快開發進度。

南投縣建設處表示，福興農場溫泉區公共工程第一階段基礎工程包括整地、水土保持、道路、橋梁、汙水處理等工程已完工，第二階段設備工程包括自來水、管線、建築、景觀及照明、自來水井及溫泉井鑿井、其他相關公共工程等，也將近完成。

廬山溫泉區2008年因為風災重創，加上母安山北坡地層滑動，南投縣府在2012年公告廢止廬山溫泉，並在埔里鎮福興農場開發溫泉區，以安置廬山溫泉區的業者。南投縣政府投入16億6000多萬元工程款，園區預計今年完工。

縣議員賴燕雪說，福興農場溫泉區第一階段已經完工，仍未完成工程點交，市地重劃、區段徵收也沒完成，30多家業者已經完成進駐等於空轉，土地無法標售。南投縣財政困難，自籌財源都不足，縣府應該建議中央落實財政收支劃分法，統籌分配稅款也會被扣點，這樣窮縣越來越窮。

南投審計室主任楊美冠說，福興農場讓售案已經呈報內政部，目前仍在審議中。中央對地方補助包含一般補助和計畫型補助，會由部會依據工程進度提供補助。

南投縣政府表示，廬山溫泉業者已有36家符合讓售資格，其他用地最快年底標售，相信將會熱賣，除為縣府帶來財政收入，也促進就業及經濟發展。為促進福興農場開發，縣府也花200萬元改善通往鯉魚潭支線道路。

福興溫泉農場工程已經完工，縣議員要求盡快完成點交。圖／本報資料照片
福興溫泉農場工程已經完工，縣議員要求盡快完成點交。圖／本報資料照片

溫泉 內政部 埔里

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