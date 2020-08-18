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台灣好行明新闢清境、東埔線 南投縣府將推超值套票
台灣好行在南投，原本以日月潭線、溪頭線為主，為推動縣內觀光能齊頭並進，繼先前開闢車埕線後，明天將新闢清境線、東埔線正式通車，委由南投客運、員林客運經營，南投縣政府指出， 雖是整合縣內公路客運舊的路線，將幾條既有的路線整併成台灣好行路線，歡迎民眾搭乘一同來清境賞星空、東埔泡溫泉、溪頭享森林浴。
南投縣政府表示，台灣好行觀光巴士過去未能經清境農場及車埔路線，平時只有一般客運行駛，班次較少且停靠站過多，觀光處考量景點漸趨成熟，因此委由南投客運、員林客運在過去的舊有路線上，整合成為觀光路線，藉以吸引更多遊客來南投觀光，明天上午在集集火車站前盛大舉辦台灣好行清境線、東埔線的通車儀式。
南投觀光處指出，針對新路線新氣象，特別將清境、東埔、溪頭三線的內部車廂加以設計，清境線的車廂以星空為主題、東埔線的車廂則是以戶外溫泉的概念打造，而溪頭線的車廂是以自然森呼吸的特點去設計，每輛特色車廂都有各自的主題。
此外，三條路線也特別推出超值套票，東埔線特別整合水里至東埔的沿線景點，民眾只要花費340元，即可獲得超值優惠；而清境線則與清境農場合作，推出兩種不同價位的套票；溪頭線將聯合高鐵推出聯票，期望能為南投景點打造無線商機。活動詳情請上官網http://www.rs-event.com.tw/ntbus2020/或加入「樂旅南投」粉絲團。
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