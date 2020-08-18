經濟部擬修限電辦法 盧秀燕提先降低備轉容量

經濟部擬修正「電源不足時期限制用電辦法」納入戰爭、天災與政治等因素。台中市長盧秀燕今天說，目前電力備轉容量逾10%，中央應考慮修正備轉容量，不要建置這麼高的備轉容量。

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電。盧秀燕上午主持市政會議前，接受媒體聯訪被問到是否可能讓中火在這個辦法之下全面開啟機組時，建議中央應該考慮修正電力備轉容量。

盧秀燕表示，如果台灣電力緊張，台中火力發電廠身為全國最大電廠，台中市可以共體時艱，但現在電力備轉容量已到了10%以上，是有史以來最高，「還需要開啟這麼多機組嗎？」

盧秀燕指出，尤其備轉容量10%以上，如果沒使用的話，就會每天都浪費掉，消耗非常多煤炭、能源預算等，建議中央應該考慮修正電力備轉容量，不要建置這麼高的備轉容量，也不應該開啟那麼多機組。

盧秀燕認為，中火是用最不好的發電方式，就是燃煤發電，因此在電力這麼夠用的情況下，燃煤機組應該多關掉一些，電力夠用、備轉夠用就好，同時要兼顧到空氣品質。