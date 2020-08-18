台糖植樹有成 彰縣二林鎮環保林園大道等民眾來散步

「十年樹木，百年樹人。」台糖公司22年前配合環保署綠美化環境，在台中市和彰化縣的甘蔗農場旁邊種樹，如今綠蔭成林，台糖公司今天邀請彰化縣二林鎮萬興、勝興、永興等三里的居民出席二林鎮環保林園大道成果分享會，並記錄民意，帶回作為環保林園大道再升級的參考。

台糖在彰化縣的甘蔗田廣達1800公頃，分布二林、竹塘、大城、芳苑、溪州等西南角偏遠鄉鎮，22年前在二林鎮和溪州鄉的農場鄰路蔗田種樹，溪州鄉環保林園因縣政府開闢溪州公園，納入公園林地，縣內只剩二林鎮148線道萬興蔗田兩側還有長2705公尺、寬20公尺，面積5.41公頃的環保林園大道。

台糖副經理黃進添說，台糖種樹20多年，起初苗木小，不宜踐踏，因此未公開，現在樹木成林，台糖歡迎社區民眾常來運動，未來結合地方舉辦活動，提高環保林園大道的使用率。

萬興里長謝來旺、勝興里長陳加勝都肯定台糖回饋地方，建議台糖整理環保林園大道的草地，增加步道等設施，方便年長者行走，否則目前草地高低不平，雜草多，蚊蟲也多，恐怕不適合年長者和小朋友運動。

台糖中彰區處表示，台中和彰化縣的環保林園大道合計31.07公頃，大多數在台中市，彰化縣的環保林園基地種植台灣欒樹、水黃皮、火焰木、黑板樹、小葉欖仁，因部分樹種屬於淺根系，容易被海邊強風吹倒，一旦倒下，台糖補植其它樹種；目前環保林園大道寬大舒適，民眾可常到大道散步。