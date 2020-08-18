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台中檢疫替代所杜絕混居 盧秀燕：非法民宿混居嚴取締
有縣市近期傳出有多家旅館以一般旅館身分，收容居家檢疫者入住，造成一般旅客恐慌，市長盧秀燕表示，台中市在疫情發生時，即斬釘截鐵、明快決定台中市提供民眾居家檢疫的處所，不叫居家檢疫旅館，而是與旅宿業者合作，調撥徵用為「居家檢疫替代所」台中市獨有的名詞，也要求居家檢疫替代所不會收一般旅客，除此之外更強調其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住。
盧市長也提到，針對有少數非法民宿，私自接客兼居家檢疫旅館，提供居家檢疫者入住，市府會嚴格取締，確保兩者清楚分流，讓一般旅客在台中住宿安心、安全，也歡迎民眾踴躍檢舉。
盧秀燕強調，台中市一開始就將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，不容許兩者混住在一起，一般民眾如要住在台中市旅宿，我們都可以保證不會與居家檢疫者住在同一棟旅館內，歡迎大家到台中來玩，台中旅宿絕對安全！
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